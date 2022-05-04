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Донателла Версаче появилась на Met Gala в сине-желтом платье (фото)

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Донателла Версаче, Донателла Версаче на мет гала 2022, красная дорожка мет гала, сине-желтое платье
Фото: donatella_versace | Донателла Версаче

Мировые знаменитости выбирают сочетание цветов государственного флага Украины в своих образах в знак солидарности с нашей страной.

Знаменитая итальянская модельер Донателла Версаче вышла на красную дорожку Met Gala 2022 в сине-желтом платье. Об этом пишет Independent.

67-летняя сестра основателя бренда Versace Джанни Версаче пришла на бал Института костюма в Нью-Йорке в платье сине-желтого цвета собственного бренда.

Донателла продемонстрировала длинное платье на бретельках с корсетом и желтыми вставками. Дополнила свой образ дизайнер нашумевшими туфлями на высокой платформе от Versace. Однако обувь 67-летней Донателлы была специально покрашена в золотистый цвет, чтобы туфли подходили к тематике ее образа.

Донателла Версаче и Карди Би на Met Gala 2022

В качестве аксессуаров итальянская модельер добавила синие серьги и золотой браслет с кольцом. В макияже Донателлы Версаче также прослеживаются украинские мотивы – она накрасила глаза сине-желтыми тенями.

Донателла Версаче на Met Gala 2022

"Мой Met Gala look для сегодняшнего вечера. Это платье с корсетом и джинсовыми деталями, цепочками, золотой кожей и покрыто кристаллами Swarovski", — отметила дизайнер.

Напомним, чем смаковали на ужине звездные гости бала Института костюма.

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