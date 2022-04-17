Мати Ілона Маска похвалилася новою вишитою сукнею від українського бренду (відео)

Мей Маск вже неодноразово демонструвала любов до дизайнерів України. Вона із задоволенням носить як стильні костюми, так й етно-вбрання.

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73-річна американська модель, нутриціолог та письменниця Мей Маск, яка є матір'ю засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска, показала нову сукню з вишивкою, створену українським брендом Kris Maran. Відповідне відео вонаопублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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На записі вона позує у білій сукні з поясом, прикрашеній розкішною вишивкою червоного та чорного кольору із вкрапленнями синього на рукавах, комірі та по подолу. Образ доповнює елегантний макіяж із акцентом на очі.

"Сукня від українського дизайнера @kris_maran. #StandByUkraine 🇺🇦 #SupportUkrainianDesigners 💛💙", — йдеться у підписі до відео.

Kris Maran – це бренд одягу, створений у 2018 році матір'ю та сестрами Анною та Крістіною Стельмах.

"З метою створення багатофункціональної бази щоденного гардеробу, лінія by KRIS MARAN поєднала в собі фірмовий стиль класичного модерну, а сила двох поколінь втілилася в перспективі позачасових трендів. Фокусуючись на простих формах, кожна капсула породжує легко поєднувані між собою базові одиниці. Власне швейне виробництво в головному офісі бренду в Україні дозволяє контролювати якість кожного шва. З думкою про планету кожна колекція виробляється в лімітованій кількості і завдяки використанню стокових тканин є неповторною", – говорить опис на сайті компанії.

У колекції місіс Маск вже є вишита сукня від Юлії Магдич. У білому вбранні із синьою вишивкою вона з'явилася в Катарі, а також записала відео зі словами підтримки українцям. Крім того, американка із задоволенням носить вироби й інших українських брендів, таких як the COAT by Katya Silchenko, Vorozhbyt&Zemskova, популяризуючи талановитих дизайнерів на Заході.

Крім того, Фокус писав про те, що Мей Маск привітала сина з 50-річчям, опублікувавши фото новонародженого Ілона.