Мама Ілона Маска заговорила українською мовою (відео)

Мей Маск стежить за тим, що відбувається в Україні, і не перестає висловлювати підтримку нашій країні.

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73-річна мати засновника Tesla та SpaseX, мільярдера Ілона Маска, Мей Маск опублікувала відеозвернення до українців, з'явившись у кадрі в білій сукні з синім орнаментом з нової колекції сезону весна-літо 2022 дизайнерки Юлії Магдич. Запис дублювали українською мовою.

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"Нам дуже прикро. Це трагедія. Але ми вражені тим, наскільки ви всі хоробрі. І ми будемо й надалі підтримувати вас, як зможемо. Ви намагаєтеся захистити свою свободу. Ви хоробрі, тому ви неодмінно переможете. Світ вас чує. Світ стежить за новинами, й вони дуже засмучують", — емоційно каже жінка.

Вона звернулася і до громадян РФ:

"Я також хочу подякувати росіянам, які протестують проти цієї війни. Дуже сподіваюся, що все це скоро закінчиться. Ми не припиняємо повторювати: зупиніть війну!"

У підписі до відео місис Маск розповіла, що її український видавець попросив оприлюднити повідомлення з цим озвученням українською мовою.

"Її щоденні оновлення жахливі! Вона попросила пожертвування". Жінка розмістила посилання на сайт НБУ, де є інформація про рахунки для збору гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Ролик створили за допомогою штучного інтелекту. Ця ініціатива називається Share UA Voices, яка трансформує голоси американських зірок, щоб почути, як вони звучатимуть українською мовою.

Американка також знялася у фотосесії для L'Officiel Ukraine, поділившись декількома світлинами в соцмережі та додавши до них хештеги #BeforeTheWar та #StandwithUkraine.

Нагадаємо, незадовго до війни Мей Маск побувала в Києві, де представила свою нову книгу.

Крім того, Фокус писав про те, що Мей Маск привітала сина з 50-річчям, опублікувавши фото новонародженого Ілона.