Мама Илона Маска заговорила на украинском языке (видео)

Мэй Маск следит за происходящим в Украине и не перестает выражать поддержку нашей стране.

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73-летняя мать основателя Tesla и SpaseX, миллиардера Илона Маска, Мэй Маск опубликовала видеообращение к украинцам, появившись в кадре в белом платье с синим орнаментом из новой коллекции сезона весна-лето 2022 дизайнера Юлии Магдыч. Запись дублировалась на украинском языке.

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"Нам очень прискорбно. Это трагедия. Но мы поражены тем, насколько вы все храбрые. И мы будем и дальше поддерживать вас, как сможем. Вы пытаетесь защитить свою свободу. Вы храбрые, поэтому вы обязательно победите. Мир вас слышит. Мир следит за новостями и они очень печалят", – эмоционально говорит женщина.

Она обратилась и к гражданам РФ:

"Я также хочу поблагодарить россиян, которые протестуют против этой войны. Очень надеюсь, что все это скоро закончится. Мы не прекращаем повторять: остановите войну!".

В подписи к видео миссис Маск рассказала, что ее украинский издатель попросил обнародовать сообщение с этой озвучкой на украинском языке.

"Ее ежедневные обновления ужасны! Она попросила пожертвования". Женщина разместила ссылку на сайт НБУ, где есть информация о счетах для сбора гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Ролик был создан с помощью искусственного интеллекта. Это инициатива называется Share UA Voices, которая трансформирует голоса американских звезд, чтобы услышать, как они будут звучать на украинском языке.

Американка также снялась в фотосесии для L'Officiel Ukraine, поделившись несколькими снимками в соцсети и сопроводив их хэштегами #BeforeTheWar и #StandwithUkraine.

Напомним, незадолго до войны Мэй Маск побывала в Киеве, где представила свою новую книгу.

Мы также рассказывали, что мама Илона Маска рассказала, почему не боится старения Кроме того, Фокус писал о том, что Мэй Маск поздравила сына с 50-летием, опубликовав фото новорожденного Илона.