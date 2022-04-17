Мать Илона Маска похвасталась новым вышитым платьем от украинского бренда (видео)

Мэй Маск уже неоднократно демонстрировала любовь к дизайнерам из Украины. Она с удовольствием носит как стильные костюмы, так и этно-наряды.

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73-летняя американская модель, нутрициолог и писательница Мэй Маск, которая является матерью основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, показала новое платье с вышивкой, созданное украинским брендом Kris Maran. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

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На записи она позирует в белом платье с поясом, украшенном роскошной вышивкой красного и черного цвета с вкраплениями синего на рукавах, воротнике и по подолу. Образ дополняет элегантный макияж с акцентом на глаза.

"Платье от украинского дизайнера @kris_maran. #StandByUkraine 🇺🇦 #SupportUkrainianDesigners 💛💙", – говорится в подписи к видео.

Kris Maran – это бренд одежды, созданный в 2018 году матерью и сестрами Анной и Кристиной Стельмах.

"С целью создания многофункциональной базы ежедневного гардероба, линия by KRIS MARAN объединила в себе фирменный стиль классического модерна, а сила двух поколений воплотилась в перспективе вневременных трендов. Фокусируясь на простых формах, каждая капсула рождает легко сочетаемые между собой базовые единицы. Собственное швейное производство в главном офисе бренда в Украине позволяет контролировать качество каждого шва. С мыслью о планете каждая коллекция производится в лимитированном количестве и, благодаря использованию стоковых тканей, является неповторимой", – гласит описание на сайте компании.

В коллекции миссис Маск уже есть вышитое платье от Юлии Магдич. В белом наряде с синей вышивкой она появилась в Катаре, а также записала видео со словами поддержки украинцам. Кроме того, американка с удовольствием носит изделия и других украинских брендов, таких как the COAT by Katya Silchenko, Vorozhbyt&Zemskova, популяризируя талантливых дизайнеров на Западе.

Напомним, мама Илона Маска рассказала, почему не боится старения Кроме того, Фокус писал о том, что Мэй Маск поздравила сына с 50-летием, опубликовав фото новорожденного Илона.