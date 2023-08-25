7 вредных повседневных привычек, которые ускоряют старение вашей кожи

Согласитесь, у каждого из нас есть по крайней мере одна вредная привычка, ускоряющая старение кожи. Но если вы осознаете это, то сможете легко от нее избавиться.

Для ухода за кожей мы используем лучшие кремы для лица и новейшие методы эстетической косметологии, восстанавливающие коду, тратим массу времени на антивозрастные процедуры, которые должны помочь вернуть коже молодость. Однако, даже не осознавая этого, мы ежедневно делаем вещи, которые способствуют преждевременному старению кожи, усиливая образование морщин, пигментных пятен и растяжение эпидермиса. Об этом пишет Vogue France.

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Выявление этих вредных привычек и осознание вреда, который они могут нанести, — первый шаг к здоровой и сияющей коже. Вот 7 вредных привычек, из-за которых вы стареете.

Спите на одной стороне

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У каждого есть любимая сторона для засыпания, однако постоянно спать на одной стороне лица вредно для кожи, так как она прижимается к подушке в одних и тех же местах. Так образуются "морщины сна", которые могут быть глубокими и заметными.

Как исправить?

В идеале нужно спать на спине, чтобы лицо не соприкасалось с подушкой. Однако, если это утомительно или неприятно, можно воспользоваться антивозрастной подушкой, разработанной специально для тех, кто спит на боку. Если вы хотите научиться спать на спине, для этого также существует специальная подушка.

Дышите ртом

Это может происходить и днем, но чаще ночью, когда вы таким образом снимаете напряжение в нижней части лица. Дыхание с открытым ртом вредно для здоровья как с точки зрения дыхательных путей, неба, так и строения челюсти. В результате изменяется внешний вид лица: нижняя часть менее выражена, кожа дряблая, выражены морщины носогубной складки и более выражен второй подбородок.

Как исправить?

Есть упражнения, которые вы можете выполнять ежедневно, чтобы научиться дышать исключительно через нос. Вы можете поместить тонкий предмет, например цепочку, между сомкнутыми губами и держать ее в таком положении в течение десяти минут каждый час. Это поможет вам со временем исправить пагубную привычку.

Чрезмерно активная мимика

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Хотя ослепительная улыбка – самое красивое выражение лица, слишком сильное напряжение мышц, например, из-за хмурого взгляда, может привести к появлению новых морщин.

Как исправить?

Продолжайте улыбаться, это лучшее, что можно сделать! Однако постарайтесь не слишком напрягать лоб или область между бровями и не открывать глаза слишком широко, когда выражаете свое удивление.

Не умываетесь по вечерам

Некоторые звезды, например Кейт Хадсон, не умываются утром, и это может стать хорошей привычкой, если у вас особенно нежная кожа. Но если не делать этого вечером – это негативно повлияет на здоровье и внешний вид вашей кожи. В течение дня на лице оседают микрочастицы пыли, загрязнений и шлаков. Не удалять их, значит оставить на ночь, а это самое важное время для кожи.

Как исправить?

Найдите средство для умывания, подходящее для вашего типа кожи, приятно на ощупь и имеет текстуру, которую легко и быстро удалить.

Жуете на одну сторону

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Одностороннее жевание – распространенная ошибка. Правильный способ жевать — это чередовать пищу между двумя сторонами рта. Если эта вредная привычка будет постоянной, она может навредить симметричности лица.

Как исправить?

Обращайте внимание на то, как вы жуете, особенно на первых порах, пока не привыкнете снова делать это на обе стороны.

Не наносите защиту от солнца

Наносить солнцезащитный крем только на пляже – очень плохая привычка, поскольку она ускоряет процесс старения кожи. Защиту необходимо применять каждый день, если вы подвергаетесь воздействию солнца, даже на короткие моменты: лучи, получаемые во время прогулки или по дороге на работу, такие же как и на пляже.

Как исправить?

Найдите солнцезащитный крем с легкой текстурой, который удобно носить в течение дня под макияжем. И, возможно, средства, которые позволят вам повторно наносить защиту в течение дня, например, пудру.

Смотрите в телефон, опустив голову

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Мы говорим о "Tech Neck", когда вы смотрите в свой смартфон, опустив голову. Это приводит к нарушению осанки, что может вызвать кифоз, но самое главное – провисание мышц шеи, образование дряблости кожи и более выраженный второй подбородок.

Как исправить?

Здесь нет одного вешения, вам просто нужно поднять голову, принять правильную позу и, возможно, меньше времени проводить смотря в телефон.

Напомним, как правильно выбрать базовый домашний уход, чтобы иметь здоровую и сияющую кожу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту