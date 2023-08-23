Не выбрасывайте кофейную гущу: 3 эффективных скраба для лица на основе кофе

Скрабы для лица на основе кофе — это естественный и экономичный способ получить ухоженную и безупречную кожу в домашних условиях.

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Кофе — это не просто утренний заряд энергии, он также может стать отличным помощником в уходе за вашей кожей. Кофе содержит кофеин и антиоксиданты, которые способны очищать поры, предотвращать старение кожи и оказывать антисептический эффект. И оценить все эти преимущества вы сможете прямо у себя дома, сделав скраб для лица из обычной кофейной гущи. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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В следующий раз, когда будете пить кофе, не выбрасывайте гущу, а используйте ее по назначению. Как самостоятельно приготовить эффективные кофейные скрабы для лица?

Отшелушивающий скраб из кофейной гущи

Фото: Freepik

Кофейная гуща является отличным природным отшелушивающим средством. Она мягко удаляют омертвевшие клетки кожи, делая ее более гладкой и сияющей.

Ингредиенты:

2 ст. л. использованной кофейной гущи (охлажденной);

1 ст. л. меда;

1 ст. л. кокосового масла.

Как приготовить?

Смешайте кофейную гущу, мед и кокосовое масло в небольшой миске, чтобы получилась густая паста.

Нанесите смесь на лицо, избегая области вокруг глаз.

Аккуратно массируйте круговыми движениями в течение двух-трех минут.

Оставьте еще на пять-десять минут.

Смойте теплой водой и промокните лицо полотенцем.

Осветляющая маска из кофе и йогурта

Фото: Freepik

В этой маске кофе сочетается с йогуртом, богатым молочной кислотой, который осветляет и омолаживает кожу.

Ингредиенты:

1 ст. л. кофейной гущи;

2 ст. л. простого йогурта.

Как приготовить?

Смешайте кофейную гущу и йогурт в миске до однородной массы.

Равномерно нанесите смесь на лицо.

Оставьте на 15-20 минут.

Аккуратно помассируйте лицо, смывая теплой водой, обеспечивая отшелушивание при снятии маски.

Промокните лицо полотенцем.

Успокаивающий скраб из кофе и овсянки

Фото: Getty Images

Овсянка известна своими успокаивающими свойствами, что делает этот скраб идеальным для чувствительной кожи.

Ингредиенты:

1 ст. л. кофейной гущи;

1 ст. л. измельченных овсяных хлопьев;

1 ст. л. меда.

Как приготовить?

Смешайте кофейную гущу, молотую овсянку и мед до образования пасты.

Нанесите смесь на лицо и аккуратно массируйте в течение двух-трех минут.

Оставьте еще на пять-десять минут.

Смойте теплой водой и промокните лицо полотенцем.

Скрабы для лица на основе кофе — это естественный и экономичный способ добиться безупречной кожи в домашних условиях. Кофеин в кофе стимулирует кровоток, а антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают воспаление. Если вы хотите отшелушить, осветлить или успокоить кожу, эти кофейные скрабы для лица, сделанные своими руками, помогут вам.

Напомним, гиалуроновая кислота поможет вашей коже сохранить молодость, ведь способствует удержанию коллагена, повышает влажность и обеспечивает эластичность.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту