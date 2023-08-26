Сын Элизабет Херли был замечен на отдыхе с девушкой в Портофино (фото)

Дамиан очень похож внешне на свою звездную маму и унаследовал от нее любовь к путешествиям.

Сын 58-летней британской актрисы Элизабет Херли, 21-летний Дамиан, был замечен на пляже в Портофино, Италия, со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

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Для отдыха на пляже Баньи Фиоре он выбрал розовую рубашку и синие шорты. Дамиан дополнил образ белыми кроссовками, солнцезащитными очками и камуфлированной пляжной сумкой. Тем временем его спутница надела белый укороченный топ и белую полупрозрачную юбку.

Дамиан Херли с девушкой Фото: Getty Images

Пару заметили в компании друзей. Некоторое время они отдыхали на пляжных лежаках. А затем пару сфотографировали, когда они плавали на розовом матрасе.

Дамиан Херли с девушкой Фото: Getty Images

Элизабет Херли родила сына во время недолгих отношений со Стивом Бингом. Позже бизнесмен оспорил отцовство, заявив, что на тот момент у них были неисключительные отношения. Хотя тест ДНК доказал, что Бинг был отцом Дамиана, он не стал частью его жизни, и считается, что они даже никогда не виделись. Бинг умер в 2020 году, выпрыгнув с 27-го этажа многоквартирного дома в Лос-Анджелесе.

Дамиан и дочь Бинга Кира Бондер, отцовство которой он также оспаривал, были вычеркнуты из завещания после того, как их дедушка — отец Стива — подал апелляцию на наследство на том основании, что они родились вне брака.

Элизабет и Дамиана связывают не только родственные узы, но и глубокая привязанность. Они часто проводят время вместе, фотографируются вместе или же фотографируют друг друга.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли обнаженная загорала в бассейне на надувном матрасе.