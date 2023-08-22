Элизабет Херли обнаженная загорала в бассейне на надувном матрасе (видео)

Знаменитость никогда не стесняется хвастаться своим невероятным телосложением.

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58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продемонстрировала роскошную фигуру, опубликовав в своем Instagram-аккаунте видео, на котором предстала полностью обнаженной.

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На ролике видно, что знаменитость плавает в бассейне на надувном матрасе в форме арбуза, полностью раздевшись для равномерного загара. Она выглядела счастливой и расслабленной, когда демонстрировала великолепные изгибы, скрывая свою пикантные места за бортиком матраса.

"Просто плаваю на кусочке арбуза", — написала она в подписи к публикации.

Элизабет не указала свое местоположение в посте, однако в этом месяце она проводила время в Сен-Тропе, и видео был снято под французскую мелодию.

Несмотря на то, что в июне Элизабет исполнилось 58 лет, она регулярно демонстрирует свою роскошную фигуру на фотографиях в соцсетях и рекламирует свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach.

Также Фокус писал, что Элизабет Херли сходила на вечеринку на Майорке в ярко-красном платье с откровенным декольте.