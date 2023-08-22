Елізабет Герлі оголена засмагала в басейні на надувному матраці (відео)

Знаменитість ніколи не соромиться хвалитися своєю неймовірною статурою.

Related video

58-річна британська акторка, модель і продюсерка Елізабет Герлі продемонструвала розкішну фігуру, опублікувавши у своєму Instagram-акаунті відео, на якому постала повністю оголеною.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На ролику видно, що знаменитість плаває в басейні на надувному матраці у формі кавуна, повністю роздягнувшись для рівномірної засмаги. Вона виглядала щасливою і розслабленою, коли демонструвала чудові вигини, приховуючи свою пікантні місця за бортиком матраца.

"Просто плаваю на шматочку кавуна", — написала вона в підписі до публікації.

Елізабет не вказала своє місце розташування в пості, проте цього місяця вона проводила час у Сен-Тропе, і відео було знято під французьку мелодію.

Незважаючи на те, що в червні Елізабет виповнилося 58 років, вона регулярно демонструє свою розкішну фігуру на фото у соцмережах і рекламує свій бренд купальників Elizabeth Hurley Beach.

Також Фокус писав, що Елізабет Герлі сходила на вечірку на Майорці в яскраво-червоній сукні з відвертим декольте.