Завтрак школьника. Диетолог рассказала, как вкусно и полезно накормить ребенка

Лето подходит к концу и совсем скоро обеспокоенные мамы будут думать, чем накормить утром своих школьников. Помочь разобраться в этом вопросе Фокусу помогает диетолог Алина Дяченко, которая сама скоро станет мамой школьника.

Сбалансированный по всем нутриентам завтрак — самый важный прием пищи. Такой завтрак заряжает энергией, повышает работоспособность, концентрацию внимания и память, поднимает настроение. Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказала о том, чем кормить ребенка перед школой и какой он, сбалансированный завтрак ребенка 6-10 лет?

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Фото: Freepik

Диетолог отмечает, что завтрак школьника, в первую очередь, должен быть сытным и сбалансированным, содержать белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку.

"Приведу несколько примеров любимых завтраков моих детей, которые являются сбалансированными по всем нутриентам":

скрэмбл (яйца) с молоком на сливочном масле + горячий тост из цельнозернового хлеба с сыром + овощи;

соленая овсяная каша с творогом + отварное яйцо + овощи;

сырники (творог + яйцо) с кокосовой стружкой (без использования муки) и йогуртово-ягодным соусом;

творожные оладьи (творог + яйцо) с твердым сыром, овсяной крупой (вместо муки) + овощи;

творожные оладьи с бананом и йогуртом;

шаурма из цельнозернового лаваша, куриного филе, сыра и овощей.

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Итак, как видите, завтрак может быть вкусный и питательный, такой, что ребенок съест его с удовольствием. Не стоит пугаться, что приготовление таких завтраков потребует много времени, например, сырники вы можете пожарить накануне, а приготовление овсянки или скребла займет не более 5 минут.

"Завтрак любого ребенка должен состоять из здоровых продуктов. И ни в коем случае не стоит кормить ребенка мюслями и другими снеками", — говорит Алина Дяченко.

Что делать, если ребенок не хочет завтракать так рано?

Фото: Freepik

После летних каникул, когда режим сбился и дети привыкли поздно ложиться и поздно просыпаться, первая неделя может быть трудной. Проявите терпение и старайтесь готовить в эти дни для ребенка его любимую еду, чтобы ваш школьник быстрее адаптировался.

"Когда ребенок проснется, пусть обязательно выпьет стакан воды, потом на полчаса идет делать свои утренние процедуры, а уже после этого садится завтракать", — советует диетолог.

Будет ли у ребенка желание завтракать зависит от нескольких факторов: насколько поздно он вечером ужинал и насколько рано проснулся. Во-первых, если накануне был поздний ужин, то утром у ребенка вряд ли будет аппетит, поэтому позаботьтесь о режиме и следите, чтобы последний прием пищи был не позднее 19-20 часов. Во-вторых, будите ребенка заранее. Если у вашего школьника будет время, чтобы проснуться и не спеша сделать все утренние дела, то к тому времени, когда нужно будет завтракать, аппетит обязательно проснется.

"Если ребенок не привык завтракать — начните с небольших порций его любимой еды, постепенно увеличивайте. Завтрак ребенка должен быть вкусным, с хорошей подачей, и тогда он будет вызывать положительные эмоции и желание его съесть", — советует Алина Дяченко.

Что есть на завтрак?

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Часто можно услышать, что на завтрак ребенок пьет или чай с печеньем, или ест бутерброд, однако стоит помнить, что утренний прием пищи очень важен. Позаботьтесь о том, чтобы утром прием пищи был питательный и сбалансированный. Это не обязательно должна быть большая порция, однако, если ребенок до обеда будет голоден или съест в буфете что-то сладкое на голодный желудок, это со временем скажется не только на его здоровье, но и на настроении.

Можно ли предложить школьнику на завтрак бутерброд? Если да, то что к нему добавить, чтобы получить полезную и питательную пищу?

"Ок чай с бутербродом или молочная каша? Почему бы и нет, но если это молочная каша, то она должна состоять не только из молока и овсяной крупы, туда еще надо добавить источник растительного белка и жиров, например, арахисовую пасту или орехи, и клетчатку, например, ягоды. Если это бутерброд, то из цельнозернового хлеба и сливочного сыра, допустим, и самостоятельно приготовленной куриной пастромы. Также не забываем о клетчатке, поэтому в рационе должны обязательно быть овощи", — отмечает диетолог.

Проявите терпение, интересуйтесь у своего ребенка, что он хочет съесть, пусть сделает "заказ", тогда утром он обязательно обрадуется и не откажется от завтрака.

Напомним, регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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