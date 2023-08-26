Таллула Уиллис делится снимками до и после выздоровления от РПП (фото)

На протяжении многих лет актриса открыто рассказывала о своей борьбе с анорексией и дисморфией тела.

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 29-летняя Таллула Уиллис, поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями своего тела до и после лечения от расстройства пищевого поведения.

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"Я люблю ее. И я люблю ее и вижу, какой смелой она была. Я держусь курса, мои bbs", — подписала она публикацию, добавив хэштеги "edrecovery" и "iloveme".

В карусели фотографий актриса опубликовала архивный снимк, демонстрируя свое худое телосложение в укороченном свитере и нижнем белье. Далее она опубликовала скриншот переписки, в которой отправила в групповой чат свое новое фото.

Таллула Уиллис

"Посмотрите на мое здоровое тело!!!!" — написала она сообщение, на что ее старшая сестра Румер Уиллис ответила: "Ты прекрасна".

Поклонники в комментариях к посту Таллулы написали множество приятных слов, поблагодарив ее за усердную работу по преодолению расстройства пищевого поведения.

Таллула Уиллис

На протяжении многих лет младшая дочь голивудских актеров открыто рассказывала о своей борьбе с анорексией и дисморфией тела. В 2014 году она призналась, что похудела до 43 килограмм под влиянием таблоидов.

"Мне поставили диагноз "дисморфия тела", когда я читала эти дурацкие таблоиды, когда мне было около 13 лет. Я чувствовала себя уродливой, как всегда, — рассказала она тогда. — Я верила незнакомцам больше, чем людям, которые меня любили".

Ранее Фокус писал, что Таллула Уиллис рассказала о ранних признаках деменции у отца, которые она пропустила из-за собственных проблем со здоровьем.