Джулия Фокс кардинально изменила имидж (фото)

Бывшая девушка Канье Уэста любит экспериментировать со своим внешним видом.

33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс продемонстрировала несколько своих недавних бьюти-экспериментов в Instagram-аккаунте, опубликовав три селфи, в том числе одно на котором она предстала с обесцвеченными бровями и платиновыми светлыми волосами. Именно этот образ оказался особенно популярными среди ее поклонников и подписчиков.

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Джулия Фокс Фото: Instagram @juliafox

Звезда "Неограненных драгоценностей" также поделилась двумя фотографиями, где она с рыжим цветом волос, а также с натуральными темно-каштановыми локонами. На первом снимке в карусели она продемонстрировала эффектный образ, состоящий из прозрачного пластикового бикини и скульптурного нагрудника с проводами.

Напомним, бывшая жена Канье Уэста снялась в новой рекламной кампании линии макияжа "Industrial 2.0" от бренда Isamaya, вдохновленной БДСМ.

Также ранее Фокус писал, что Джулия Фокс вышла на публику в силиконовом мини-платье, сделанном из волос.