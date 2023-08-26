Эшли Грэм стала героиней сентябрьского выпуска Vogue

В интервью журналу мать троих детей рассказала о своем пути в мире моды.

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм появилась на обложке сентябрьского номера Vogue Germany. Модель plus-size позировала для глянца в нескольких образах и дала интервью, в котором обсудила различные аспекты работы в мире моды.

На главном фото для обложки Грэм выглядела великолепно в фиолетовом платье, расшитом пайетками и шлейфом. Знаменитость дополнила сверкающий ансамбль парой сверкающих сережек.

Грэм начала свое интервью с рассказа о дискриминации, которой она подверглась из-за своего размера в первые годы своей работы в индустрии моды.

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"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если Эшли похудеет и перейдет с 12-го размера на 6-й, она сможет работать все время. Тогда мне было 12 лет. Я могу себе представить, как молодые девушки должны относиться к социальным сетям в наши дни".

Далее мать троих детей заявила, что ее всегда устраивал ее размер, особенно в молодые годы.

"Я прекрасно осознавала, что мои бедра трутся друг о друга, что жир на животе выпирает из-под джинсов, что мои руки больше, чем у моих подруг", — сказала она.

Грэм также рассказала, как она научилась любить свою фигуру, после рождения троих детей.

"Я не хочу лгать себе и говорить: "Белли, после троих детей ты так прекрасно выглядишь!" Но я могу принять и полюбить свое тело и поблагодарить его за то, что у меня родились трое здоровых детей", — сказала она.

В заключение модель рассказала о бодипозитиве и своих надеждах на будущее.

"День, когда станет нормой вообще не говорить о теле человека, который носит одежду на размер больше. Тогда мы узнаем, что следующий шаг к переменам наконец-то сделан. Я проложила путь женщинам и до сих пор прокладываю его", — подытожила Эшли.

Ранее Фокус писал, что постройневшая Эшли Грэм позировала в розовом мини-платье.