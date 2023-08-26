Константин Меладзе лишился ВНЖ в России и распродает имущество – росСМИ

Известный композитор и брат популярного исполнителя Валерия Меладзе якобы проживает сейчас в Европе, предположительно, в Италии.

Продюсер и композитор Константин Меладзе лишился статуса индивидуального предпринимателя и потерял вид на жительство в России. Об этом сообщает российское издание "Экспресс-газета".

О том, что Константин Меладзе потерял ВНЖ в РФ, свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Согласно этим данным, Константин является гражданином Украины, а его ИП было ликвидировано еще 9 августа.

"Прекратил деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации", — говорится в выписке. . Согласно законам РФ, ВНЖ аннулируется, если человек находился за пределами страны более шести месяцев в году.

Константин Меладзе с семьей сейчас проживает в Европе. Некоторые российские таблоиды отмечают, что он живет на вилле в Италии.

К слову, его супруга, певица Вера Брежнева, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и гражданка Украины, также лишилась ВНЖ в РФ еще в июне этого года.

Сейчас Константин Меладзе пытается продать недвижимость в России. В частности, речь идет о большом особняке на Рублевском шоссе, который расположен в поселке "Миллениум парк".

Ранее он пытался продать дом еще в феврале 2023 года за 300 миллионов рублей (около 3 миллионов долларов), на днях дом снова выставили на продажу, повысив цену на 50 миллионов рублей.

Продает дом не сам Меладзе, а его мать.

Братья Меладзе с родителями и сестрой Лианой

Потенциальным покупателям предлагается приобрести коттедж площадью 700 квадратных метров с участком 36 соток. На территории этого же особняка располагается хаммам и спортзал. Сам дом украшают мрамор, деревянные панели и мебель из Италии.

Напомним, ранее 41-летняя певица Вера Брежнева кардинально изменила имидж и спела на украинском. Певица выпустила песню "Такі ми люди"