27 августа 2023 года: пророка Михея — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Михея. Он был "малым" библейским пророком, современником Исайи. Многие его предсказания касались царя и израильского народа. Михей видел грядущие разрушения и набеги врагов. Одним из первых заговорил о пришествии Иисуса Христа.
Что нельзя делать 27 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- употреблять алкоголь;
- печь что-то.
Народные приметы и поверья:
- журавли улетают в теплые края — морозы настанут рано;
- красная заря сулит ветреную погоду;
- безветренно – осень будет ясной и теплой.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.
Родились в этот день:
1856 год — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.
1902 год — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.
1941 год — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).
1983 год — Джамала (Сусана Джамаладинова), украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".
Также в этот день:
1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в Пенсильвании, дает первую нефть;
1913 год — летчик Петр Нестеров над киевским военным аэродромом на высоте 600 метров впервые в мире совершил "мертвую петлю" на самолете;
1955 год — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса;
1977 год – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.