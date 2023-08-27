Инсайдер рассказал, хочет ли Брэд Питт жениться на Инес де Рамон

Голливудский актер и бывшая жена Пола Уэсли встречаются с осени 2022 года.

Стали известны новые детали отношений Брэда Питта и Инес де Рамон. Об этом пишет ET Online.

Поскольку роман 59-летнего голливудского актера и дизайнера украшений приближается к годовщине, инсайдер рассказал, что они "счастливы быть сдержанными".

"Брэд и Инес все еще встречаются и веселятся. Они наслаждаются обществом друг друга и имеют похожие интересы. Они оба креативны, любят путешествовать и счастливы быть сдержанными. У них все хорошо, но Брэд ни в чем не спешит", — рассказывает источник, отвечая на вопросы фанатов относительно вероятной женитьбы влюбленных.

Недавно де Рамон заметили с подвеской с буквой "B", судя по всему, в честь имени голливудского актера.

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Инес де Рамон

Как утверждает источник, "Брэд очень осторожен и внимательно относится к тому, с кем он встречается. Он любит расслабиться и позволить вещам развиваться естественным образом". Поэтому в ближайшее время предложения руки и сердца точно не будет.

Брэд Питт Фото: Getty Images

Об отношениях бывшего мужа Анджелины Джоли и Инес де Рамон стало известно осенью 2022. Они вместе встретили Новый 2023 год и, как сообщается, Брэд уже познакомил новую возлюбленную с детьми от Джоли.

Напомним, Брэд Питт поразил молодым видом на Уимблдоне в Лондоне.

Также Фокус писал об истории любви Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые окончательно закончили бракоразводный процесс только летом 2023 года.