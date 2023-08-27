Виктория и Дэвид Бекхэмы поцеловались на закате (фото)

Звездная семья проводит время в Хорватии, прощаясь с летом 2023 года.

49-летняя британская певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм поцеловались на фоне заката. Кадрами семейного отпуска многодетная мама делится в своем Instagram с более 31 млн подписчиков.

Виктория, Дэвид и двое их детей, сын Круз и дочь Харпер, прощаются с летом 2023 года в Хорватии. Певица поделилась несколькими фото, на которых позирует с мужем на яхте на фоне заката. На одном из них они страстно поцеловались.

"Время с семьей — это все 🥰 Хороших выходных, поцелуи от нас всех", — отметила Виктория Бекхэм, добавив, что скучает за двумя другими детьми — сыновьями Бруклином и Ромео.

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Бекхэмы отдыхают в Хорватии

Также знаменитость показала, как ее сын Круз играет на гитаре на фоне заката в Хорватии.

"А вот и солнце @cruzbeckham", — отметила звездная мама.

Фолловеры Виктории восхитились талантом наследника певицы и футболиста.

"Это он написал? Он такой талантливый", "Талантливый юноша здесь!", "50 лет назад другой молодой человек написал эту песню, и я уверен, что он улыбается от этого исполнения. Великолепная работа, Круз!" — пишут пользователи сети.

Круз Бекхэм

Напомним, в начале августа 2023 года звездная семья отдыхала на яхте в Майами.

Также Фокус писал о смене имиджа 12-летней дочери Дэвида и Виктории Бекхэмов.