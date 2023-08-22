Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов сменила цвет волос (фото)

Харпер Бекхэм неожиданно стала блондинкой.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм претерпела множество изменений за эти годы, но больше всего поклонникам заполнились ее волосы цвета красного дерева. Ее дочь, Харпер Бекхэм, кажется, унаследовала цвет волос своего отца Дэвида Бекхэма, однако на последних праздничных снимках 12-летняя девочка предстала с блестящими светлыми волосами. Об этом пишет Hello.

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На первом фото, которое опубликовала Виктория, самый младший ребенок Бекхэмов пытается помочь отцу снять ковбойский сапог, ее волосы развеваются перед камерой.

Однако подписчики Виктории не знали, что на первой фотографии была Харпер, поскольку на втором снимке в карусели Харпер позирует перед камерой с новым цветом волос.

Учитывая, что Харпер всего 12 лет, вполне вероятно, что ее недавно позолоченные волосы были осветлены на солнце — вся семья находится в США уже несколько недель и регулярно отдыхает на яхте.

Харпер Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Милые семейные фотографии были сделаны во время поездки в Нэшвилл, где Дэвид принял ковбойскую культуру, надел ковбойские сапоги и стетсонскую шляпу.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм были замечены с детьми на яхте в Майями.

Ранее Фокус писал, что Харпер Бекхэм заметили на отдыхе с сумочкой за $2800.