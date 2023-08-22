Дочка Вікторії та Девіда Бекхемів змінила колір волосся (фото)

Гарпер Бекхем несподівано стала блондинкою.

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49-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем зазнала безліч змін за ці роки, але найбільше шанувальникам запам'яталося її волосся кольору червоного дерева. Її донька, Гарпер Бекхем, здається, успадкувала колір волосся свого батька Девіда Бекхема, проте на останніх святкових знімках 12-річна дівчинка постала з блискучим світлим волоссям. Про це пише Hello.

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На першому фото, яке опублікувала Вікторія, наймолодша дитина Бекхемів намагається допомогти батькові зняти ковбойський чобіт, її волосся майорить перед камерою.

Однак підписники Вікторії не знали, що на першій світлині була Гарпер, оскільки на другому знімку в каруселі Гарпер позує перед камерою з новим кольором волосся.

З огляду на те, що Гарпер лише 12 років, цілком імовірно, що її нещодавно позолочене волосся було освітлене на сонці — вся сім'я перебуває в США вже кілька тижнів і регулярно відпочиває на яхті.

Гарпер Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Милі сімейні світлини були зроблені під час поїздки до Нешвілла, де Девід перейняв ковбойську культуру, одягнув ковбойські чоботи і стетсонський капелюх.

Нагадаємо, Вікторія і Девід Бекхем були помічені з дітьми на яхті в Маямі.

Раніше Фокус писав, що Харпер Бекхем помітили на відпочинку з сумочкою за $2800.