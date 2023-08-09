12-річну доньку Бекхемів помітили на відпочинку з сумочкою за $2800

Таку сумочку дуже люблять знамениті через її ексклюзивність, і юна Гарпер поповнила ряди тих, хто став її щасливою власницею.

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12-річна Вікторії та Девіда Бекхемів Харпер змалечку ні в чому не знає відмови з огляду на статус і статки своїх батьків. Тому не дивно, що вона наслідує свою матір і з'являється на публіці з дорогими речами. Наприклад, дівчинку помітили з сумочкою Goyard за $2800, яку вона взяла з собою на прогулянку на сімейній яхті в Маямі, пише Daily Mail.

За інформацією видання, така сумочка вельми популярна серед знаменитостей через свою ексклюзивність, а нові моделі можна купити тільки особисто у фірмових бутиках.

Для прогулянки Гарпер одягла білу сукню-комбінацію за $58,8 від бренду Urban Outfitters і коричневі сандалі.

Дівчинка відпочивала разом із батьками та 18-річним братом Крузом на їхній особистій яхті під назвою Seven.

49-річна Вікторія мала неймовірний вигляд у чорній тенісній спідниці Reebok, відвертому топі з ремінцями, парі повсякденних шльопанців. У руках вона тримала кремову сумочку Chanel. Волосся Вікі зібрала в хвіст і сховала очі за парою великих квадратних сонцезахисних окулярів.

Девід вибрав темно-синю бейсболку, коричневу футболку і шорти для купання.

2021 року повідомлялося, що Девід "побалував себе" розкішним судном, яке він допоміг спроєктувати, натхненний своїми морськими прогулянками з Елтоном Джоном і Девідом Фернішем, які часто відпочивають у морі.

Влітку Девіда помітили в штаб-квартирі італійської верфі Ferretti у Форлі, де він оглянув яхти, і тепер футболіст насолоджується покупкою зі своїми близькими.

Раніше Фокус писав, за що Меган Маркл не злюбила Бекхемів.