"Заблокировали": Даша Астафьева рассказала о конфликте с Лободой и Потапом (видео)

Знаменитость ранее раскритиковала музыкантов, что не понравилось их продюсерам.

38-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева призналась, почему Потап и Светлана Лобода заблокировали ее в соцсетях. Об этом знаменитость рассказала в программе "Невероятная правда о звездах".

"Потап и Лобода меня заблокировали. Никто мне не угрожал. Попросили меня. Недавно написала продюсер и попросила не говорить об артистах", — отметила певица, которая критиковала Светлану Лободу за ее сотрудничество с российским рынком, а Потапа — за песню "Волонтер" и длительное пребывание за границей во время войны.

Модель добавила, что как бы Светлана Лобода не пыталась вернуться в Украину, насильно ее любить здесь не будут.

"Вы посмотрите, как Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить", — добавила Даша Астафьева.

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Даша Астафьева рассказала о жизни в условиях войны

Кроме этого, певица вспомнила жизнь в имении основателя Playboy Хью Хефнера и описала его как "террариум". По словам модели, ее могли убить за подвеску с бриллиантами.

После 24 февраля 2022 года Даша Астафьева чистила мешками картошку и помогала готовить обеды для ВСУ. Также звезда занимается созданием украинских аудиокниг.

О личной жизни модель пока не хочет рассказывать публике, однако отметила, что в условиях войны точно не готова создавать семью.

Напомним, Алексей Дурнев прокомментировал слухи о романе с Дашей Астафьевой.

Также Фокус писал о необычном подарке от ВСУ, который Даша Астафьева получила весной 2022 года.