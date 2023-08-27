Риз Уизерспун, Брук Шилдс и другие: звезды показали питомцев в Национальный день собак (фото)

Знаменитости показали любовь к своим пушистым друзьям, чтобы отметить праздник.

Национальный день собак отмечается 26 августа, и звезды от Джастина Теру до Риз Уизеспун поделились очаровательными фотографиями своих собак, чтобы отпраздновать праздник.

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Холли Берри разместила в Instagram несколько фотографий двух своих пушистых лабрадуделей, в том числе милое селфи, на котором она тянулась поцеловать одного из них.

"За каждой сильной женщиной стоят ее собаки, следующие за ней в ванную, — пошутила она в подписи. — Всех с Национальным днем собак!"

Наоми Уоттс показала свою собаку Иззи, поблагодарив приют Лос-Анджелеса, где она ее взяла.

"Поздравляю Иззи с #nationaldogday. Мы любим тебя так сильно. Твои объятия, бесконечные игры и даже твое вонючее дыхание — это то, ради чего мы все живем. Посылаю любовь всем остальным щенкам", — написала она в подписи к публикации.

Джастин Теру, еще один сторонник усыновления и спасения собак из приютов, поделился видео-нарезкой в своей истории в Instagram, чтобы отметить праздник пушистых друзей. "С национальным днем собак!" — написал он поверх видео, в котором было показано несколько фрагментов питбуля Кумы.

Он также поделился милым видео, где щенок сидел у него на коленях и высунул голову из открытого окна машины, а 52-летний Теру с любовью смотрел на него.

Джастин Теру со своим любимцем Фото: Instagram/justintheroux

Брук Шилдс также присоединилась к веселью и в субботу отпраздновала Национальный день собак. Она поделилась серией фотографий своего нового щенка Тузи, которого она приняла в свою семью в июле.

"С #NationalDogDay вас!!!", — подписала 58-летняя Шилдс публикацию, в которой также было ее селфи с Тузи.

Национальный день собак для Риз Уизерспун стал возможностью поделиться со своими собаками одним из ее любимых занятий — чтением.

Уизерспун, владелица четырех собак, опубликовала фотографию, на которой она позирует со своим французским бульдогом, держа в руках роман Энн Пэтчет "Том Лейк", который в этом месяце был представлен в ее книжном клубе.

"Мой всегда любимый друг по чтению", — написала 47-летняя актриса о своем щенке.

Пэрис Хилтон также поделилась данью уважения своим пушистым друзьям, написав: "Очень люблю всех своих малышей!🥰🐶".

Ранее Фокус писал, что у детей принца и принцессы Уэльских очень счастливое детство, так как в их семье есть собака.