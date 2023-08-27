В модных рваных джинсах: Дженнифер Лопес заметили на прогулке с детьми (фото)

Звезда известна своим безупречным модным вкусом как на красной дорожке, так и за ее пределами.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена на прогулке со своими детьми, 15-летними близнецами Максом и Эмме, которого она делит с бывшим мужем Марком Энтони. Об этом пишет Daily Mail.

Для прогулки с мороженным в Беверли-Хиллз, знаменитая актриса надела бежевую свободную блузку на пуговицах, которую она заправила в модные рваные джинсы с потертостями. Жена Бена Аффлека носила синие туфли на высоких каблуках и несла дорогостоящую сумку Birkin на сгибе левой руки. В этой же руке она держала стаканчик с мороженным. В завершение своего наряда Джей Ло надела солнцезащитные очки в стиле 70-х, золотые серьги-кольца и изящную золотую цепочку-колье.

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На обед трио отведало блюда калифорнийской кухни в любимом знаменитостями ресторане Porta Via. Дженнифер и ее дети, казалось, отлично провели время вместе, когда их сфотографировали смеющимися и болтающими на обратном пути к припаркованному автомобилю.

Эмме была в зеленых камуфляжных штанах, черном топе с принтом и кроссовках в тон. Тем временем ее брат Макс выбрал черные спортивные штаны, полосатую футболку и синюю бейсболку.

Напомним, Джей Ло начала встречаться с музыкантом Марком Энтони в 2003 году, вскоре после того, как разорвала свою первую помолвку с Беном Аффлеком. Пара поженилась в 2004 году, а четыре года спустя у них родились близнецы. В 2011 году бывшая звездная пара рассталась.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес сводила дочь Бена Аффлека на обед.