Мама Меган Маркл сходила на звездный благотворительный вечер

Дория Регланд позировала вместе с Крис Дженнер и Ким Кардашьян.

66-летняя мать герцогини Сассекской провела время в компании нескольких звездами на вечере в честь 5-й годовщины This Is About Humanity в Лос-Анджелесе. Об этом пишет People.

Дория Регланд была сфотографирована с Крис Дженнер и Ким Кардашьян на звездном благотворительном мероприятии, включая одно фото, на которой она улыбалась между двумя звездами "Кардашьян", и еще один снимок, на котором была изображены она сама и 67-летняя Дженнер.

Крис Дженнер, Дория Рэгланд и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Мама Меган была одета в розово-оранжевое платье с узором пейсли, которое она дополнила простыми золотыми украшениями. Дженнер и Кардашьян выбрали для выхода в свет полностью белый и полностью черный образы соответственно. Кроме того, на мероприятии основательница SKIMS дебютировала с новой прической.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Джефф Безос также присутствовал на вечеринке вместе со своей невестой Лорен Санчес, которая была удостоена чести за поддержку организации, пожертвовав более 1 миллиона долларов по версии The Hollywood Reporter. Организация занимается повышением осведомленности о разделенных и воссоединенных семьях и уязвимых сообществах по обе стороны границы, говорится на веб-сайте.

