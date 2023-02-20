Что Меган Маркл писала про своего отца и мать до знакомства с принцем Гарри

Журналисты продолжают исследовать сейчас закрытый сайт герцогини Сассекской The Tig, названный в честь ее любимого вина.

Related video

Когда Меган Маркл еще не была женой принца Гарри, а снималась в "Форс-мажорах", она вела сайт под названием The Tig, названный в честь ее любимого вина Tignanello. Где довольно откровенно высказывала свое мнение обо всем. И даже писала о своих родителях Томасе Маркле и Дории Рэгланд. Что именно, рассказал Daily Mail.

Сейчас Меган Маркл в ссоре со своим отцом и не общается с ним. Он не видел своих внуков Арчи и Лилибет.

Но в 2014 году Меган Маркл опубликовала целое посвящение своим родителям. Это был пост ко Дню отца.

[ + – ] Меган Маркл с отцом

На The Tig Меган поблагодарила свою мать "за все уроки, за всю любовь". А Томаса Маркла поблагодарила за "кровь, пот и слезы, которые этот человек вложил в мое будущее, чтобы я могла вырасти и иметь так много".

Она назвала его "вдумчивым, вдохновляющим, трудолюбивым". Она вспомнила, как он возил ее на уроки танцев каждое субботнее утро, не смотря на то, что работал по 75 часов в неделю, поощрял ее участие в школьных мюзиклах, ездил с ней на рыбалку и помогал с прослушиваниями, когда она выросла. О своей матери, Дории Рэгланд, Меган Маркл писала также восторженно.

"Она держала меня в безопасности. Она учила меня заботиться о своем теле. Она знакомила меня с историей и прививала любовь к природе", — также Меган признается матери в любви и благодарит за внимание и поддержку, называя ее "свободной духом". Она также вспоминает, как в 13 лет она начала водить ее к косметологу и учила заботиться о своей коже.

Дориа и Томас познакомились на съемках "Главного госпиталя", где Дориа работала визажистом, а Томас оператором. Они поженились в 1979 году, но расстались, когда Меган было шесть лет. Но они поддерживали близкие отношения и Меган с восхищением описывала, как он специально для нее смешивал наборы из кукол Барби, чтобы они напоминали ее семью и помогал со школьными проектами.

Томас Маркл должен был быть на свадьбе дочери с принцем Гарри, но они поссорились буквально перед торжеством, когда он продал фото дочери папарацци. На свадьбе его не было, к алтарю Меган вел принц Чарльз, он же был предупредителен с Дорией, которая оказалась на торжестве в одиночестве.

С той поры Томас Маркл, который перенес несколько инфарктов и инсульт, пытался помириться с Меган, но из этого ничего не вышло. Сводный брат герцогини, Томас Маркл-младший говорил СМИ, что она не пробовала связаться с отцом и не шла на контакт. Отец Меган так ни разу и не видел своих внуков.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Archewell Foundation

Дория Рэгланд, напротив, близка с дочерью и ее часто видят у их дома в Калифорнии.

Напомним, ранее журналисты нашли на сайте The Tig пост Меган Маркл о Кейт Миддлтон и ее свадьбе. Меган издевательски писала о том, что многие девушки, даже вырастая, хотят быть "Золушками".