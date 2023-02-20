Що Меган Маркл писала про свого батька та матір до знайомства з принцом Гаррі

Журналісти продовжують досліджувати закритий сайт герцогині Сассекської The Tig, названий на честь її улюбленого вина.

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Коли Меган Маркл ще не була дружиною принца Гаррі, а знімалася у "Форс-мажорах", вона вела сайт під назвою The Tig, названий на честь її улюбленого вина Tignanello. Там вона досить відверто висловлювалася про все. І навіть писала про своїх батьків Томаса Маркла й Дорію Регланд. Що саме, розповів Daily Mail.

Наразі Меган Маркл у сварці зі своїм батьком і не спілкується з ним. Він не бачив своїх онуків Арчі та Лілібет.

Але у 2014 році Меган Маркл опублікувала цілу посвяту своїм батькам. Це була пост до Дня батька.

[ + – ] Меган Маркл із батьком

На The Tig Меган подякувала своїй матері "за всі уроки, за всю любов". А Томасу Марклу подякувала за "кров, піт і сльози, які ця людина вклала в моє майбутнє, щоб я могла вирости й мати так багато".

Вона назвала його "вдумливим, таким, що надихає, працьовитим". Вона згадала, як він возив її на уроки танців щосуботнього ранку попри те, що працював по 75 годин на тиждень, заохочував її участь у шкільних мюзиклах, їздив із нею на рибалку й допомагав із прослуховуваннями, коли вона виросла. Про свою матір, Дорію Регланд, Меган Маркл писала також захоплено.

"Вона тримала мене в безпеці. Вона вчила мене піклуватися про своє тіло. Вона знайомила мене з історією та прищеплювала любов до природи", — також Меган освідчується матері в любові й дякує за увагу та підтримку, називаючи її "вільною духом". Вона також згадує, як у 13 років вона почала водити Меган до косметолога та вчила дбати про свою шкіру.

Дорія і Томас познайомилися на зйомках "Головного шпиталю", де Дорія працювала візажисткою, а Томас оператором. Вони одружилися в 1979 році, але розлучилися, коли Меган було шість років. Але вони підтримували близькі стосунки, і Меган із захопленням описувала, як він спеціально для неї змішував набори з ляльок Барбі, щоб вони нагадували її сім'ю і допомагав зі шкільними проєтами.

Томас Маркл мав бути на весіллі дочки з принцом Гаррі, але вони посварилися буквально перед урочистістю, коли він продав фото дочки папараці. На весіллі його не було, до вівтаря Меган вів принц Чарльз, він був люб'язним із Дорією, яка опинилася на урочистості на самоті.

Із того часу Томас Маркл, який переніс кілька інфарктів та інсульт, намагався помиритися з Меган, але з цього нічого не вийшло. Зведений брат герцогині Томас Маркл-молодший говорив ЗМІ, що вона не пробувала зв'язатися з батьком і не йшла на контакт. Батько Меган так жодного разу й не бачив своїх онуків.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми Фото: Archewell Foundation

Дорія Регланд, навпаки, близька з дочкою, і її часто бачать біля їхнього будинку в Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше журналісти знайшли на сайті The Tig пост Меган Маркл про Кейт Міддлтон і її весілля. Меган знущально писала про те, що багато дівчат, навіть виростаючи, хочуть бути "Попелюшками".