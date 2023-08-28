Жена Канье Уэста появилась в Италии в еще более провокативном наряде

Завидев папарацци, Бьянка Цензори старалась прикрывать грудь, чтобы лишний раз не светить соски под тонкой тканью.

Предполагаемая жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает злить консервативных итальянцев, игнорируя их критику по поводу ее неподобающего вида, и носит вещи, которые не скрывают практически ничего. Очередной выход – тому подтверждение, пишет Daily Mail.

Девушка появилась с супругом на улице, и пара снова привлекла к себе внимание публики. Цензори надела полупрозрачный ансамбль телесного цвета, который облегал все ее изгибы ее тела. Она была без бюстгальтера, а образ завершали белые туфли на каблуке, в которых она постоянно появляется на прогулках.

Канье выглядел не менее странно в черном ансамбле, состоящем из черного свитера и мешковатых брюк. По городу он традиционно разгуливал босиком, а в руках держал открытую бутылку шампанского.

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Цензори, завидев папарацци, старалась прикрывать грудь, чтобы лишний раз не светить соски под тонкой тканью.

Ранее сообщалось, что итальянцы требуют от властей наказать Цензори за ее неприличную одежду. В Италии по этому случаю предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.

В свою очередь американка не обращает на это внимания, поднимая градус напряжения и недовольства. Более того, она уже не скрывает, что копирует наряды Ким Кардашьян. Правда, в отличие от предшественницы, Цензори не смогла добиться желаемого эффекта, и звание "иконы моды" ей вряд ли светит.

Напомним, Фокус писал, что семья Бьянки Цензори во многом похожа на семейство Кардашьян-Дженнер.