Нур Альфаллах показала первое фото сына от Аль Пачино

29-летняя Нур родила ребенка от 83-летнего актера в июне этого года.

Нур Альфаллах, девушка 83-летнего актера Аль Пачино показала первое фото малыша Романа, который родился в июне 2023 года. Снимок она опубликовала в Instagram.

На фотографии сын Нур и Аль Пачино держится за палец матери.

"Все мое сердце и наибольшее благословение в моей жизни. Роман", — подписала Нур снимок.

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Напомним, Роман стал четвертым ребенком звезды "Крестного отца" и его новой девушки.

При этом Аль Пачино никогда не был женат. У него был долгий роман с актрисой Дайан Китон, его партнершей по фильму "Крестный отец".

Эти отношения начались во время съемок первого фильма, но закончились после окончания съемок второй части трилогии.

В 1977 году на съемках "Бобби Дирфилда" познакомился с Мартой Келлер.

16 октября 1989 года преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино.

Также у него родились двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз в 2001 года от актрисы Беверли Д’Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год.

После у Аль Пачино был долгий роман с аргентинской актрисой Люсилой Сола. Он принял ее дочь, Камилу Морроне и всячески ее поддерживал. Но сейчас, после того, как он с Нур Альфаллах стали жить вместе, стало известно, что Люсила и ее дочь стали редкими гостями в его доме.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто такая Нур Альфаллах и о истории ее отношений. Оказалось, что среди ее бойфрендов были также пожилые селебрити вроде Мика Джаггера и Клинта Иствуда.