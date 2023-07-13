Бывшая девушка Аль Пачино, 47-летняя Люсила Сола, показала идеальную фигуру в купальнике

Люсила и Аль Пачино встречались много лет, а теперь новая подруга актера запретила ей появляться в их доме.

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47-летняя аргентинская актриса Люсила Сола, бывшая девушка 83-летнего Аль Пачино, опубликовала фото из Италии. Первое за много месяцев. Звезда "Крестного отца" после расставания с ней начал встречаться с Нур Альфаллах, которая родила ему ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Люсила Сола и Аль Пачино начали встречаться в 2007 году. Актер никогда не был женат и не собирался заключать брак, но их союз казался крепким. Они вместе появлялись на красных дорожках, ездили в отпуск и жили в одном доме. Пара рассталась в 2015 году, но они продолжали поддерживать теплые дружеские отношения.

Люсила Сола

В 2018 году стало известно, что дочь Люсилы, Камила Морроне, встречается с Леонардо Ди Каприо. Аль Пачино очень тепло относился к девушке и называл ее своей "падчерицей". Считается, что именно он познакомил ее с Лео.

Но в прошлом году Лео бросил Камилу, а после стало известно, что у 83-летнего Аль Пачино отношения с 29-летней Нур Альфаллах, богатой наследницей и тусовщицей, которая прославилась тем, что у нее были отношения только с мужчинами гораздо старше ее. Среди ее бойфрендов: икона Rolling Stones Мик Джаггер и миллиардер Николя Берггрюен.

Оказалось, что Нур Альфаллах, которая недавно родила своему пожилому бойфренду сына Романа, запрещает Соле появляться у них дома.

Аль Пачино и Нур Альфаллах Фото: Instagram prideofgypsies

По словам источника, близкого к актрисе, Нур фактически "запретила" Люсиле посещать дом звезды "Лица со шрамом" в Лос-Анджелесе, где она живет в настоящее время.

"За последние несколько месяцев отношения Нур с Алом стали более серьезными, и Люсиле становится все труднее встречаться с Алом наедине. Нур пытается держать Люсилу подальше от Ала", — отметил инсайдер.

Аль Пачино и Люсила Сола в 2019 году Фото: Getty Images

Он также рассказал, что Люсила была настолько обижена действиями Нур, что она переехала из своего дома в Лос-Анджелесе в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к дочери Камиле Морроне и подальше от Аль Пачино.

Другой инсайдер приоткрыл завесу тайны над внезапным отцовством 83-летнего актера. Ходили слухи, что он не знал о том, что Нур беременна, но источник это опроверг.

"Она всегда хотела иметь ребенка, и Ал не мог быть счастливее. Он любит Нур, и это чувство взаимно", — объяснил друг пары.

Напомним, четвертый ребенок Аль Пачино, родился в июне этого года. Мальчика назвали Романом.

У Аль Пачино также есть 22-летние близнецы Антон и Оливия от актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь от бывшей подруги Джен Таррант.