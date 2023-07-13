Колишня дівчина Аль Пачіно, 47-річна Люсіла Сола, показала ідеальну фігуру в купальнику

Люсіла і Аль Пачіно зустрічалися багато років, а тепер нова подруга актора заборонила їй з'являтися в їхньому будинку.

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47-річна аргентинська актриса Люсіла Сола, колишня дівчина 83-річного Аль Пачіно, опублікувала фото з Італії. Перше за багато місяців. Зірка "Хрещеного батька" після розставання з нею почав зустрічатися з Нур Альфаллах, яка народила йому дитину. Про це пише Daily Mail.

Люсіла Сола і Аль Пачіно почали зустрічатися 2007 року. Актор ніколи не був одружений і не збирався укладати шлюб, але їхній союз здавався міцним. Вони разом з'являлися на червоних доріжках, їздили у відпустку і жили в одному будинку. Пара розлучилася 2015 року, але вони продовжували підтримувати теплі дружні стосунки.

Люсіла Сола

У 2018 році стало відомо, що дочка Люсіли, Каміла Морроне, зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Аль Пачіно дуже тепло ставився до дівчини і називав її своєю "падчеркою". Вважається, що саме він познайомив її з Лео.

Але торік Лео кинув Камілу, а згодом стало відомо, що у 83-річного Аль Пачіно стосунки з 29-річною Нур Альфаллах, багатою спадкоємицею та тусовщицею, яка прославилася тим, що мала стосунки тільки з чоловіками, які були набагато старші за неї. Серед її бойфрендів: ікона Rolling Stones Мік Джаггер і мільярдер Ніколя Берггрюен.

Виявилося, що Нур Альфаллах, яка нещодавно народила своєму літньому бойфренду сина Романа, забороняє Солі з'являтися у них вдома.

Аль Пачіно і Нур Альфаллах Фото: Instagram prideofgypsies

За словами джерела, близького до акторки, Нур фактично "заборонила" Люсілі відвідувати будинок зірки "Обличчя зі шрамом" у Лос-Анджелесі, де вона живе нині.

"За останні кілька місяців стосунки Нур з Алом стали серйознішими, і Люсілі стає дедалі важче зустрічатися з Алом наодинці. Нур намагається тримати Люсілу подалі від Ала", — зазначив інсайдер.

Аль Пачіно і Люсіла Сола у 2019 році Фото: Getty Images

Він також розповів, що Люсіла була настільки ображена діями Нур, що вона переїхала зі свого будинку в Лос-Анджелесі до Нью-Йорка, щоб бути ближче до доньки Каміли Морроне і подалі від Аль Пачіно.

Інший інсайдер відкрив завісу таємниці над раптовим батьківством 83-річного актора. Ходили чутки, що він не знав про те, що Нур вагітна, але джерело це спростувало.

"Вона завжди хотіла мати дитину, і Ал не міг бути щасливішим. Він любить Нур, і це почуття взаємне", — пояснив друг пари.

Нагадаємо, четверта дитина Аль Пачіно народилася в червні цього року. Хлопчика назвали Романом.

Аль Пачіно також має 22-річних близнюків Антона та Олівію від акторки Беверлі Д'Анджело і 33-річну доньку від колишньої подруги Джен Таррант.