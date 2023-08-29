Джо Манганьелло сделал особенную татуировку после развода с Софией Вергарой

Звезда "Настоящей крови" сделал большую надпись на руке, отдавая дань уважения своим армянским корням.

Актер Джо Манганьелло осваивается в роли холостяка после расставания с Софией Вергарой и сделал большую татуировку на руке. Об этом пишет Page Six.

Джо сам показал татуировку, а его мастер пояснил, что там написано.

"Моя последняя работа, самая крупная на данный момент по масштабу, Հրեշտակ (Ангел) для @joemanganiello, который, я уверен, будет носить ее с гордостью!", — написал мастер Рубен Малаян.

Новая татуировка Джо Манганьелло

Напомним, Манганьелло родился в Питтсбурге в семье Сьюзан и Чарльза Манганьелло. Его мать немецкого и армянского происхождения. Прабабушка Манганьелло по материнской линии пережила геноцид армян, когда ее муж и семеро ее детей были убиты, а ее восьмой ребенок утонул во время побега через реку Евфрат. Отец Манганьелло — из семьи итальянских эмигрантов.

Показывая новую татуировку, Манганьелло продемонстрировал и своего пса по кличке Бабблз. Собаку он получил после развода, так как Вергара призналась, что ее десятилетний Бабблз, помесь чихуахуа и померанского шпица, любит куда меньше, чем ее уже бывшего мужа.

Последняя татуировка Манганьелло появилась более чем через месяц после того, как он рассказал о своем расставании с Софией Вергарой.

В июле пара рассказала таблоидам, что они обоюдно "приняли трудное решение" расстаться после семи лет брака.

Инсайдер при этом сообщил журналистам, что дуэт "уже давно расстался" и взял отпуск от отношений, чтобы "обдумать свое будущее".

София и Джо, поженившись в 2015 году, подписали брачный договор, позволяющий им сохранять отдельные активы, заработанные на протяжении всего брака.

Джо Манганьелло и София Вергара Фото: Instagram sofiavergara

Но документы, ранее полученные Page Six, показали, что 51-летняя актриса подала заявление о хранении "разных драгоценностей, произведений искусства и других личных вещей" 31 июля.

Она также подала заявление о сохранении всех доходов, полученных до, во время и после ее расставания с Манганьелло.

По слухам, пара, которая считалась одной из самых крепких в Голливуде, рассталась из-за детей. У У колумбийской актрисы есть 31-летний сын Маноло от бывшего мужа Джо Гонсалеса.

Джон Манганьелло хотел стать отцом, но София не соглашалась, что и стало причиной развода. Впрочем, другой инсайдер признался, что Вергара больше всего на свете любит вечеринки и светские тусовки, тогда как Манганьелло предпочитал проводить время за компьютерными и настольными играми, а также с друзьями и не слишком любил всю эту голливудскую суету.