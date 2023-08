Долли Партон рассказала, почему отказалась от чаепития с Кейт Миддлтон

Легендарная певица пошутила, что принцессы Уэльская не собиралась пиарить ее новый альбом.

77-летняя кантри-певица Долли Партон рассказала в интервью, почему отказалась от послеобеденного чая с Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Автор таких хитов, как Jolene и I Will Always Love You, рассказала, что получила заветное приглашение от 41-летней Кейт Миддлтон, когда была в Лондоне по работе.

Рассказывая о своей любви к британской столице, певица призналась, что почти столкнулась плечом к плечу с обитателями Букингемского дворца, но, к сожалению, ей пришлось отклонить приглашение.

Долли Партон

Долли сказала во время выступления на BBC Radio 2: "На этот раз меня даже пригласили выпить чаю с Кейт, но я не смогла пойти". Она отметила, что это было мило. А затем пошутила в своем фирменном стиле о том, что заставило ее отклонить приглашение.

"Она не собиралась продвигать мой рок-альбом, поэтому мне пришлось сказать нет", — сказала Долли. Она также сожалела о том, что не успела изучить Лондон во время своего тура, но пришла к выводу, что у нее никогда не было достаточно времени, чтобы играть роль туристки.

Хоть легенде кантри и нравится Лондон и его атмосфера, она видела его только из окна гастрольного автобуса.

Это произошло после того, как звезда заявила, что скорее "упадет замертво" посреди песни на сцене, чем повесит микрофон на стену.

Долли Партон Фото: Getty Images

Несмотря на приближающуюся шестидесятилетнюю карьеру в музыкальной индустрии, Долли не планирует уходить на пенсию.

"Я никогда не уйду на пенсию. Я надеюсь, что когда-нибудь я упаду замертво посреди песни на сцене – и, надеюсь, той, которую я написала – именно на это я и рассчитываю. У меня нет особого выбора, но пока я собираюсь заготавливать сено, пока светит солнце", — пошутила Долли в эфире Greatest Hits Radio.

Долли владеет обширным каталогом, насчитывающим около 3000 песен, и является автором таких знаменитых хитов, как Jolene и I Will Always Love You, которую исполняла Уитни Хьюстон в фильме "Телохранитель".

Хотя сенсация кантри-музыки полна решимости продолжать выступать, она призналась, что в некоторых аспектах сократила свой рабочий график.

"Я больше не гастролирую, но продолжу время от времени давать специальные шоу, например, на длинных выходных или на фестивалях. Но что касается гастролей, я думаю, что те дни уже позади… нужно так долго оставаться в туре, чтобы сделать его продуктивным и процветающим, а в моем возрасте это занимает очень много времени – а у меня его нет", — призналась Партон.

Интервью появилось после анонса Долли о ее новом альбоме Rockstar ; ее 49-й студийный альбом выйдет в ноябре.

Долли Партон

В альбом войдут 30 песен — девять оригинальных треков Партон и 21 кавер на классический рок с такими соавторами, как Элтон Джон, Стинг, Пинк и другими исполнителями.

Напомним, ранее Долли Партон, которая славится своим экстравагантным стилем, ярким макияжем и массивными прическами, рассказала, как создавала свой узнаваемый образ.