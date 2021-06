"Гламурный мусор": кантри-легенда Долли Партон рассказала о своем стиле

75-летняя певица рассказала в интервью, что ложится спать, накрасившись, и что свою манеру одеваться она подсмотрела в детстве у бездомной

Долли Партон, которая в январе 2021 года отпраздновала свой 75-летний юбилей, дала откровенное интервью The Wall Street Journal, рассказав, что "обожает" дешевую косметику, всегда красится на ночь и свой неподражаемый кантри-стиль подсмотрела у бездомной в детстве.

Автор и исполнительница хита I Will Always Love You с пользой потратила время на карантине из-за пандемии: она выпустила рождественский альбом, приняла участие в праздничном мюзикле Netflix, написала книгу о своей музыкальной карьере и даже создала фирменное мороженое со вкусом клубники и крендельков.

А еще агитировала американцев вакцинироваться от коронавируса и пожертвовала миллион долларов Медицинскому центру Университета Вандербильта на финансирование исследований вакцины против коронавируса Moderna.

Также она планирует запустить в продажу свои собственные духи под названием Scent From Above, а позже — линию декоративной косметики и париков.

В интервью она призналась, что всегда любила дешевую косметику и никогда не ложится спать, не сделав макияж.

"Я не знаю, что случится ночью: вдруг будет торнадо, или землетрясение и мне придется в панике бежать на улицу", — рассказала звезда и призналась, что утром она смывает ночной макияж и наносит дневной, который иногда подновляет.

"Мой бедный муж, он вынужден за всем этим наблюдать", — призналась Долли, которая замужем за Карлом Томасом Дином уже более 55 лет. Карл не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и работал в дорожной службе, когда познакомился с Долли в 1964 году.

Также кантри-легенда призналась, что свой экстравагантный стиль, включающий пышные прически, яркий макияж и одежду с обилием блесток и бахромы, она подсмотрела еще в детстве в своем родном штате Теннесси у местной бездомной.

"Она носила яркие юбки в стиле пэчворк, красивые блузки, у нее всегда был яркий маникюр, уложенные светлые волосы и она всегда была на каблуках. Все вокруг говорили: "Да она просто мусор". А я отвечала "Ок, значит, я буду мусором, когда вырасту. Так что мой стиль – это "гламурный мусор", — призналась звезда.

Ранее Долли неоднократно критиковали за ее стиль, на что она всегда отвечала, что "требуется куча денег, чтобы выглядеть так дешево, как я".

Также она честно признавалась, что неоднократно обращалась к пластической хирургии: ставила импланты в грудь, подтягивала брови, увеличивала подбородок, делала ринопластику и колола ботокс.

"Мне часто говорят, что я выгляжу такой счастливой, но, честно говоря… это все ботокс", — шутила Долли в недавнем интервью.

Стиль Долли и ее имя уже стали нарицательными. Советский танк Т-72А получил на Западе неофициальное прозвище Dolly Parton из-за характерной формы башни, которая якобы при определенном ракурсе напоминает ее бюст. А первое клонированное животное — овечка Долли, получила свое имя в честь певицы, потому что ядро исходной клетки было взято из груди (точнее, из вымени) животного-донора.