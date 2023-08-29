Джиджи Хадид заметили с известным продюсером (фото)

Несмотря на слухи о романе с Леонардо Ди Каприо, звезда подиумов провела время с Коулом Беннетом.

28-летняя американская модель Джиджи Хадид была замечена на вечеринке в Лос-Анджелесе с музыкальным продюсером Коулом Беннетом. Об этом пишет Daily Mail.

Их "поймали" местные папарацци, когда знаменитости садились в один внедорожник.

Молодая мама была в черном кожаном топе и джинсах. Волосы Джиджи спадали волнами на плечи, а к образу она добавила несколько украшений.

27-летний Коул — музыкальный продюсер и режиссер; он работал с такими исполнителями, как Канье Уэст, Эминем, Виз Халифа и т. д. Его "поймали" папарацци в кепке на заднем сиденье авто.

Пару заметили через день после того, как стало известно, что Джиджи Хадид и 48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо "все еще разговаривают" и "развлекаются" вместе на фоне слухов о романе.

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Модель и актер впервые были связаны в сентябре 2022 года, когда их заметили вместе на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке. Тогда Ди Каприо как раз закончил 5-летние отношения с Камилой Морроне.

За почти год истории пары было много слухов в сети. Их замечали на свиданиях, инсайдеры рассказывали о серьезных намерениях оскароносного актера. Впрочем, впоследствии домыслы опровергали и Леонардо "ловили" на свиданиях с другими моделями.

В феврале 2023 года сообщалось, что они разошлись после того, как их роман "сорвался", но, похоже, в марте они помирились.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид Фото: Коллаж Focus.ua

Пару видели вместе на вечеринке перед вручением премии "Оскар".

Напомним, что сейчас происходит между Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.

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