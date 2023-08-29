Айрис Апфель – 102: лучшие советы по стилю и жизни от самой пожилой иконы моды

В свои 102 года Айрис продолжает поражать окружающих оптимизмом, жизнелюбием и чувством юмора.

Американская коллекционер и дизайнер Айрис Апфель известна не только своей коллекцией очень узнаваемых очков, любовью к яркой и крупной бижутерии, а также оригинальным стилем. Она – одна из самых возрастных модных инфлюэнсеров в мире. 29 августа Айрис отметила свой 102 день рождения. Она не только поделилась фото в соцсетях, но и дала понять, что такой почетный вораст для нее – не более чем цифра, которая никакого отношения не имеет к ее внутреннему летоисчислению

На снимке миссис Апфель поддержала такой модный нынче тренд барбикор и позиррует в полностью розовом аннсамбле на розовом фоне. На ней объемная светло-розовая длинная накидка с розовым бантом, розовые брюки и сапоги с принтом, тоже в розовых тонах. На шее у Айрис – множество крупных бус, на запястьях – массивные браслеты, а завершают образ ее знаменитые круглые очки в черной оправе. В руках она держит три шара в форме цифр 1, 0 и 2.

"102 сегодня… кто бы мог подумать!", – говорится в подписи с огромным количеством тематическиих эмодзи.

Айрис Апфель не боится носить розовое Фото: Iris Apfel /Facebook

В таком возрасте Айрис продолжает удивлять своей любовью к жизни. Ее в шутку называют "гериатрическая старлетка", однако это она воспринимает, как комплимент. Ее наряды стали отдельной экспозицией Институте костюма Нью-Йорка. Кстати, именно выставка Института костюма в Метрополитен-музее в 2005 году, куратором которой был Гарольд Кода, подтолкнула Айрис Апфель к карьере супермодели, музы и соавтора известных брендов. Она была первым живым человеком, не являвшимся дизайнером, который выставил здесь свою одежду и аксессуары.

Но на этом – не все. Легендарный бренд Jimmy Choo выпустил модель туфель Iris, посвященных ей, а для презентации своей книги Iris Accidental Icon Бергдорф Гудман создала Барби Айрис Апфель.

Кукла, созданная в честь Айрис Апфель Фото: Соцсети

В Instagram Апфель – свыше 2,8 млн подписчиков, и она – единственный человек старше 100 лет с такой аудиторией в соцсети. Неудивительно, что эта женщина – еще и одна из самых цитируемых в мире стиля и моды.

Vogue собрал ее самые яркие высказывания, которые давно стали современной философией.

"Что бы вы ни делали и сколько бы денег у вас ни было, в 80 лет вы не будете выглядеть на 30. Зачем тратить столько сил и средств на эти манипуляции с внешностью?"

"Было бы гораздо лучше, если бы женщины придали себе ума в голове, а не ботокса в лицо. Мода помешана на юности. Но у 70-летних женщин нет тел 18-летних девушек, а у 18-летних девушек нет денег 70-летних женщин".

"Я была замужем 68 лет. Это очень много проведенного вместе времени. Иногда казалось, что мы вместе уже целый век, а иногда – что только мгновение".

"Если вы внешне непривлекательны, вы развиваете в себе шарм и остроумие, может, какой-то талант или уникальную черту. Если вы некрасивы, у вас больше шансов стать привлекательными. А если вы красивы, часто вы просто красивы и все".

"Если вы не чувствуете себя комфортно, неважно, как роскошно вы одеты, это не будет правильно. Я предпочитаю быть счастливой и чувствовать себя комфортно. Больше – это больше, а меньше – это скучно. Я не люблю тренды, я предпочитаю традиции".

"Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия – это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия – это очень-очень мощное явление. Почему бы именно сегодня смело не заявить о себе: надеть какую-то вещь, которая бы транслировала миру: "А вот и я!".

"Прошлое невозможно вернуть, будущее – неизвестно. Поэтому сосредоточьтесь на этом и проживайте каждый день как последний. Однажды вы будете правы".

"Чтобы быть довольным жизнью, нужно принадлежать самому себе".

"Стремление угодить всем – это тупик. Оно приводит лишь к тому, что вы станете просто никому не интересными. Вы должны быть заинтересованы. Если вы не заинтересованы, то вы не интересны".

"Люди, имеющие много денег, не одеваются так хорошо как те, кому нужно приложить усилия для заработка. Последние изобретательны. Я никогда не покупаю вещи, которые другие называют модными или must-have. Я покупаю только то, что делает меня счастливой. Если вы одеваетесь не как все, вы и мыслите не как все".

Ранее Фокус писал, что Айрис Апфель выпустила линейку косметики по случаю своего 101-летия.