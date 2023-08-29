Айрис Апфель – 102: лучшие советы по стилю и жизни от самой пожилой иконы моды
В свои 102 года Айрис продолжает поражать окружающих оптимизмом, жизнелюбием и чувством юмора.
Американская коллекционер и дизайнер Айрис Апфель известна не только своей коллекцией очень узнаваемых очков, любовью к яркой и крупной бижутерии, а также оригинальным стилем. Она – одна из самых возрастных модных инфлюэнсеров в мире. 29 августа Айрис отметила свой 102 день рождения. Она не только поделилась фото в соцсетях, но и дала понять, что такой почетный вораст для нее – не более чем цифра, которая никакого отношения не имеет к ее внутреннему летоисчислению
На снимке миссис Апфель поддержала такой модный нынче тренд барбикор и позиррует в полностью розовом аннсамбле на розовом фоне. На ней объемная светло-розовая длинная накидка с розовым бантом, розовые брюки и сапоги с принтом, тоже в розовых тонах. На шее у Айрис – множество крупных бус, на запястьях – массивные браслеты, а завершают образ ее знаменитые круглые очки в черной оправе. В руках она держит три шара в форме цифр 1, 0 и 2.
"102 сегодня… кто бы мог подумать!", – говорится в подписи с огромным количеством тематическиих эмодзи.
В таком возрасте Айрис продолжает удивлять своей любовью к жизни. Ее в шутку называют "гериатрическая старлетка", однако это она воспринимает, как комплимент. Ее наряды стали отдельной экспозицией Институте костюма Нью-Йорка. Кстати, именно выставка Института костюма в Метрополитен-музее в 2005 году, куратором которой был Гарольд Кода, подтолкнула Айрис Апфель к карьере супермодели, музы и соавтора известных брендов. Она была первым живым человеком, не являвшимся дизайнером, который выставил здесь свою одежду и аксессуары.
Но на этом – не все. Легендарный бренд Jimmy Choo выпустил модель туфель Iris, посвященных ей, а для презентации своей книги Iris Accidental Icon Бергдорф Гудман создала Барби Айрис Апфель.
В Instagram Апфель – свыше 2,8 млн подписчиков, и она – единственный человек старше 100 лет с такой аудиторией в соцсети. Неудивительно, что эта женщина – еще и одна из самых цитируемых в мире стиля и моды.
Vogue собрал ее самые яркие высказывания, которые давно стали современной философией.
- "Что бы вы ни делали и сколько бы денег у вас ни было, в 80 лет вы не будете выглядеть на 30. Зачем тратить столько сил и средств на эти манипуляции с внешностью?"
- "Было бы гораздо лучше, если бы женщины придали себе ума в голове, а не ботокса в лицо. Мода помешана на юности. Но у 70-летних женщин нет тел 18-летних девушек, а у 18-летних девушек нет денег 70-летних женщин".
- "Я была замужем 68 лет. Это очень много проведенного вместе времени. Иногда казалось, что мы вместе уже целый век, а иногда – что только мгновение".
- "Если вы внешне непривлекательны, вы развиваете в себе шарм и остроумие, может, какой-то талант или уникальную черту. Если вы некрасивы, у вас больше шансов стать привлекательными. А если вы красивы, часто вы просто красивы и все".
- "Если вы не чувствуете себя комфортно, неважно, как роскошно вы одеты, это не будет правильно. Я предпочитаю быть счастливой и чувствовать себя комфортно. Больше – это больше, а меньше – это скучно. Я не люблю тренды, я предпочитаю традиции".
- "Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия – это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия – это очень-очень мощное явление. Почему бы именно сегодня смело не заявить о себе: надеть какую-то вещь, которая бы транслировала миру: "А вот и я!".
- "Прошлое невозможно вернуть, будущее – неизвестно. Поэтому сосредоточьтесь на этом и проживайте каждый день как последний. Однажды вы будете правы".
- "Чтобы быть довольным жизнью, нужно принадлежать самому себе".
- "Стремление угодить всем – это тупик. Оно приводит лишь к тому, что вы станете просто никому не интересными. Вы должны быть заинтересованы. Если вы не заинтересованы, то вы не интересны".
- "Люди, имеющие много денег, не одеваются так хорошо как те, кому нужно приложить усилия для заработка. Последние изобретательны. Я никогда не покупаю вещи, которые другие называют модными или must-have. Я покупаю только то, что делает меня счастливой. Если вы одеваетесь не как все, вы и мыслите не как все".
Ранее Фокус писал, что Айрис Апфель выпустила линейку косметики по случаю своего 101-летия.