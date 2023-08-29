Айріс Апфель — 102: найкращі поради щодо стилю та життя від найстаршої ікони моди

У свої 102 роки Айріс продовжує вражати навколишніх оптимізмом, життєлюбністю і почуттям гумору.

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Американська колекціонерка і дизайнерка Айріс Апфель відома не тільки своєю колекцією дуже впізнаваних окулярів, любов'ю до яскравої і великої біжутерії, а також оригінальним стилем. Вона — одна з найстарших модних інфлюенсерів у світі. 29 серпня Айріс відсвяткувала свій 102 день народження. Вона не тільки поділилася фото в соцмережах, а й дала зрозуміти, що такий почесний вік для неї — не більше ніж цифра, яка жодного стосунку не має до її внутрішнього літочислення

На знімку місіс Апфель підтримала такий модний нині тренд барбікор і позує в повністю рожевому ансамблі на рожевому тлі. На ній об'ємна світло-рожева довга накидка з рожевим бантом, рожеві штани і чоботи з принтом, теж у рожевих тонах. На шиї в Айріс — безліч великих бус, на зап'ястях — масивні браслети, а завершують образ її знамениті круглі окуляри в чорній оправі. У руках вона тримає три кулі у формі цифр 1, 0 і 2.

"102 сьогодні... хто б міг подумати!" — йдеться у підписі з величезною кількістю тематичних емодзі.

Айріс Апфель не боїться носити рожеве Фото: Iris Apfel /Facebook

У такому віці Айріс продовжує дивувати своєю любов'ю до життя. Її жартома називають "геріатрична старлетка", проте це вона сприймає, як комплімент.

Її вбрання стали окремою експозицією в Інституті костюма Нью-Йорка. До речі, саме виставка Інституту костюма в Метрополітен-музеї 2005 року, куратором якої був Гарольд Кода, підштовхнула Айріс Апфель до кар'єри супермоделі, музи та співавтора відомих брендів. Вона була першою живою людиною не дизайнером, котра виставила тут свій одяг і аксесуари.

Але на цьому — не все. Легендарний бренд Jimmy Choo випустив модель туфель Iris, присвячених їй, а для презентації своєї книги Iris Accidental Icon Бергдорф Гудман створила Барбі Айріс Апфель.

Лялька, створена на честь Айріс Апфель Фото: Соцмережi

В Instagram Апфель — понад 2,8 млн підписників, і вона — єдина людина, старша 100 років, з такою аудиторією в соцмережі. Не дивно, що ця жінка — ще й одна з найбільш цитованих у світі стилю і моди.

Vogue зібрав її найяскравіші висловлювання, які давно стали сучасною філософією.

"Що б ви не робили і скільки б грошей у вас не було, у 80 років ви не матимете вигляду на 30. Навіщо витрачати стільки сил і коштів на ці маніпуляції із зовнішністю?"

"Було б набагато краще, якби жінки додали собі розуму в голові, а не ботоксу в обличчя. Мода схиблена на юності. Але у 70-річних жінок немає тіл 18-річних дівчат, а у 18-річних дівчат немає грошей 70-річних жінок".

"Я була заміжня 68 років. Це дуже багато проведеного разом часу. Іноді здавалося, що ми разом уже ціле століття, а іноді — що тільки мить".

"Якщо ви зовні непривабливі, ви розвиваєте в собі шарм і дотепність, може, якийсь талант або унікальну рису. Якщо ви некрасиві, у вас більше шансів стати привабливими. А якщо ви красиві, часто ви просто красиві й усе".

"Якщо ви не почуваєтеся комфортно, неважливо, як розкішно ви одягнені, це не буде правильно. Я вважаю за краще бути щасливою і почуватися комфортно. Більше — це більше, а менше — це нудно. Я не люблю тренди, я віддаю перевагу традиціям".

"Сьогодні необхідно бути впевненим у собі, інакше ви просто не впораєтеся. І фантазія — це те, чого так не вистачає сучасному світу. Фантазія — це дуже-дуже потужне явище. Чому б саме сьогодні сміливо не заявити про себе: вдягнути якусь річ, яка б транслювала світові: "А ось і я!".

"Минуле неможливо повернути, майбутнє — невідоме. Тому зосередьтеся на цьому і проживайте кожен день як останній. Одного разу ви матимете рацію".

"Щоб бути задоволеним життям, потрібно належати самому собі".

"Прагнення догодити всім — це глухий кут. Воно призводить лише до того, що ви станете просто нікому не цікавими. Ви маєте бути зацікавлені. Якщо ви не зацікавлені, то ви не цікаві".

"Люди, які мають багато грошей, не одягаються так добре, як ті, кому потрібно докласти зусиль для заробітку. Останні винахідливіші. Я ніколи не купую речі, які інші називають модними або must-have. Я купую тільки те, що робить мене щасливою. Якщо ви одягаєтеся не як усі, ви й мислите не як усі".

Раніше Фокус писав, що Айріс Апфель випустила лінійку косметики з нагоди свого 101-річчя.