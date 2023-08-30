Дочь Ким Кардашьян заметили с сумкой за 147 тысяч гривен (фото)

В сумме дизайнерские сумочки звезды и ее дочери стоили более 45 тысяч долларов.

42-летняя американская теледива Ким Кардашья и ее 10-летняя дочь Норт Уэст вернулись с каникул в Японии. Дуэт сфотографировали, когда они выходили из частного самолета звезды, держа в руках дорогостоящие дизайнерские сумки. Об этом пишет PageSix.

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Мать четверых детей выглядела шикарно в черном корсете без бретелек, свободных черных брюках и шлепанцах Balenciaga за 450 долларов. В руках у нее была черная сумка Hermès Kelly из крокодильей кожи, аналогичная модель которой продается на вторичном рынке по цене до 40 000 долларов.

Звезда реалити-шоу собрала волосы в простой прическе, отказалась от украшений в день путешествия и завершила образ черными солнцезащитными очками.

Норт выбрала для своего путешествия винтажный стиль Louis Vuitton, взяв с собой спортивную сумку с вишневым принтом из линии дизайнера 2005 года, созданной совместно с Такаши Мураками. В то время как популярная модель ранних годов продается на большинстве сайтов перепродажи примерно за 147 тысяч гривен, одна версия такой модели стоит даже 23 940 долларов (879 тысяч гривен).

Юная модница одела удобную одежду для своего долгого перелета: красную футболку Chicago Bulls и рваные джинсы с парой черных шлепанцев на платформе.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян показала сумку Биркин за 300 тысяч долларов.