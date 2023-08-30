Принц Гарри появился на премьере своего нового сериала от Netflix (фото)

Зрители были очень удивлены, когда герцог Сассекский появился в кинозале.

Принц Гарри неожиданно появился на премьере своего нового документального фильма Netflix. На ролике, опубликованном пользователем @bonnie_pham в Instagram, можно увидеть, как 38-летний герцог Сассекский разговаривает с участниками премьеры сериала "Сердце непокоренного" в театре в Чула-Виста в округе Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом пишет Hello.

"Когда наступает случайный вечер понедельника и принц Гарри срывает премьеру своего шоу в случайном Чула-Висте", — написано в подписи к публикации.

Зрительница также поделилась селфи, которое она и ее подруга сделали с герцогом в конце показа.

"Какое шоу, какой мужчина, какой особенный сюрприз! #heartofinvictus", — прокомментировала она.

На показе Гарри встретили тепло: зрители кричали и аплодировали, когда он представил сериал. Отец двоих детей также проводил время и фотографировался со всеми, кто подходил к нему после показа.

Напомним, "Сердце непокоренного" вышел сегодня, 30 августа, после почти двух лет ожидания, позволив общественности заглянуть за кулисы Игр Непокоренных, созданных принцем Гарри. Сериал из пяти частей наполнен трогательными историями о конкурентах и эмоциональными моментами. В первом эпизоде видно, как Меган нежно поддерживает своего мужа, который нервничает в преддверии важной речи на гала-концерте "Салют свободе" в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри рассказал о своей карьере мечты, которую не построил из-за отца.