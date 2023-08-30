Крепкий сон, острое зрение и молодость: 9 полезных свойств винограда для здоровья

Употребляя виноград в сезон, вы сделаете себе большое одолжение, укрепив здоровье и насытив организм полезными витаминами и минералами.

Виноград — любимый фрукт многих людей: перекус для ребенка, главный ингредиент для напитков взрослых, жемчужина сытных куриных салатов и сырных тарелок. А наличие огромного количества сортов винограда и продуктов на его основе приносит впечатляющую пользу для здоровья, ведь этот фрукт богат антиоксидантами и питательными веществами, которые поддерживают иммунитет, здоровье мозга, глаз и многое другое. Теперь вы сможете еще больше насладиться этими ягодками, зная, насколько они полезны для вас. Об этом пишет Real Simple.

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Помимо аппетитного вкуса, возможно, одним из самых привлекательных аспектов этих фруктов является множество преимуществ для здоровья.

Содержит антиоксиданты

Фото: Freepik

Если вы хотите сэкономить больничные в этом году, виноград обязательно должен быть в вашей продуктовой корзине. Он богат витамином С и растительными соединениями, включая ресвератрол, кверцетин и антоцианы. Все эти микроэлементы служат антиоксидантами, уменьшая воспаление и защищая организм от свободных радикалов. Один из обзоров, проведенных в 2016 году, показал, что виноград эффективен в предотвращении рака благодаря своему уникальному питательному профилю.

Поддерживает зрение

Виноград также содержит фитонутриенты лютеин и зеаксантин – это растительные пигменты семейства каротиноидов, которые хорошо известны тем, что улучшают здоровье глаз. Лютеин и зеаксантин особенно эффективны для зрения, поскольку это единственные два каротиноида, которые действительно накапливаются в сетчатке. Это позволяет им бороться с возрастными заболеваниями глаз, включая дегенерацию желтого пятна и катаракту.

Защищает сердце

Фото: Freepik

Что касается здоровья сердца, виноград также является отличным источником витамина К, калия и, конечно же, растительных соединений. "Виноград богат витамином К, который играет важную роль в свертывании крови", — объясняет Эми Дэвис, доктор медицинских наук, диетолог. Здоровое свертывание крови является ключом не только к заживлению ран, но и к предотвращению связанных с тромбами сердечных заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

Между тем, "ресвератрол может улучшить уровень холестерина и помочь снизить кровяное давление", — добавляет Дэвис. Исследования также показали, что экстракт виноградных косточек особенно эффективен при лечении высокого кровяного давления. Контроль уровня холестерина и артериального давления имеет первостепенное значение для предотвращения более опасных последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживает здоровье костей

Когда дело доходит до роста и поддержания крепких костей, здесь задействовано гораздо больше витаминов и минералов, чем просто кальций, которому уделяется все внимание. И большинство их них находятся именно в винограде. Фактически, в этих ягодах вы найдете витамин К, витамин С, медь, калий и магний, которые вместе поддерживают здоровье костей и зубов.

Естественный источник мелатонина

Если у вас есть какие-либо проблемы со сном, виноград подойдет вам как отличный природный источник мелатонина, основного гормона, участвующего в регулировании цикла сна и бодрствования. Это означает, что он полезен для поддержания вашей способность засыпать и спать, потенциально решая проблемы и различные нарушения сна.

Здоровый обмен веществ

Эти сочные фрукты также помогают регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый обмен веществ. Обзор исследований на животных и людях показал, что ресвератрол снижает резистентность к инсулину и улучшает гликемический контроль (способность организма эффективно управлять уровнем сахара в крови). Продольное исследование с участием более трех миллионов участников показало, что потребление фруктов, особенно винограда, связано с более низким риском развития диабета 2 типа.

Здоровье мозга

Фото: Freepik

Наш мозг также может получить пользу от ежедневного употребления винограда, в первую очередь из-за содержания в нем ресвератрола, воды и витамина B6. Ресвератрол связан с нейрозащитными механизмами, которые помогают предотвратить нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера. Виноград также на 80% состоит из воды, жизненно важного элемента для здоровья мозга, способствующего взаимодействию клеток, выведению токсинов и отходов из мозга и доставке питательных веществ в этот важнейший орган.

Витамины группы B

Виноград содержит большое количество витаминов группы В, предлагая значительное количество витамина B6, тиамина и рибофлавина. Хотя мы уже знаем, что B6 поддерживает работу мозга, он также играет решающую роль в общем здоровье нервной и иммунной системы. Между тем, тиамин (B1) играет центральную роль в метаболизме макронутриентов, а рибофлавин (B2) способствует выработке эритроцитов, иммунной функции, а также общему росту и развитию.

Здоровая и сияющая кожа

Фото: Getty Images

Виноград улучшает и сохраняет здоровье вашей кожи. Ресвератрол не только помогает уменьшить воспаление кожи, но и защищает ее от появления морщин, ультрафиолетовых лучей и меланомы. Это фантастическое растительное соединение даже помогает стимулировать выработку коллагена, что еще больше замедляет признаки старения.

Напомним, диетолог-нутрициолог рассказала о том, как правильно мыть фрукты и ягоды перед тем как есть.

Ранее Фокус писал о том, сколько фруктов и ягод можно есть в день без вреда для фигуры.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.