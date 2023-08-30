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49-летняя Кейт Мосс вышла на прогулку без макияжа (фото)

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty Images | Кейт Мосс показала себя без макияжа

Однажды супермодель рассказала, что отказалась от шумных вечеринок в пользу хорошего самочувствия и здорового внешнего вида.

49-летняя британская супермодель Кейт Мосс вышла на прогулку по Лондону без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов, бывшая заядлой тусовщицей, продемонстрировала безупречный цвет лица и, казалась значительно моложе своих лет. Для прогулки она выбрала стильный образ, надев укороченную кожаную куртку, серые джинсы с высокой талией и темно-синюю футболку.

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Ансамбль Мосс дополнила черными балетками, которые снова вернулись в моду, и черной вместительной сумкой. В качестве аксессуаров владелица компании Kate Moss Agency Limited выбрала простые золотые серьги и золотое ожерелье с кулоном. Она оставила свои светлые волосы распущенными и откинула их назад от лица, чтобы подчеркнуть безупречную кожу.

"Когда я начала заботиться о себе, все начало меняться. Я думаю, что я самый счастливая из всех, кем я когда-либо была", — рассказала Кейт журналу ES в прошлом году. Еще ранее в интервью Harper's Bazaar модель сказала, что стала значительно больше заботиться о себе, а также заниматься його и проводить много времени на свежем воздухе.

Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс с дочкой посетила свадьбу бывшего бойфренда.