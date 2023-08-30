49-летняя Кейт Мосс вышла на прогулку без макияжа (фото)

Однажды супермодель рассказала, что отказалась от шумных вечеринок в пользу хорошего самочувствия и здорового внешнего вида.

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49-летняя британская супермодель Кейт Мосс вышла на прогулку по Лондону без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов, бывшая заядлой тусовщицей, продемонстрировала безупречный цвет лица и, казалась значительно моложе своих лет. Для прогулки она выбрала стильный образ, надев укороченную кожаную куртку, серые джинсы с высокой талией и темно-синюю футболку.

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Ансамбль Мосс дополнила черными балетками, которые снова вернулись в моду, и черной вместительной сумкой. В качестве аксессуаров владелица компании Kate Moss Agency Limited выбрала простые золотые серьги и золотое ожерелье с кулоном. Она оставила свои светлые волосы распущенными и откинула их назад от лица, чтобы подчеркнуть безупречную кожу.

"Когда я начала заботиться о себе, все начало меняться. Я думаю, что я самый счастливая из всех, кем я когда-либо была", — рассказала Кейт журналу ES в прошлом году. Еще ранее в интервью Harper's Bazaar модель сказала, что стала значительно больше заботиться о себе, а также заниматься його и проводить много времени на свежем воздухе.

Ранее Фокус писал, что Кейт Мосс с дочкой посетила свадьбу бывшего бойфренда.