49-річна Кейт Мосс вийшла на прогулянку без макіяжу (фото)

Одного разу супермодель розповіла, що відмовилася від галасливих вечірок на користь гарного самопочуття і здорового зовнішнього вигляду.

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49-річна британська супермодель Кейт Мосс вийшла на прогулянку Лондоном без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів, колишня завзята тусовщиця, продемонструвала бездоганний колір обличчя і, здавалася значно молодшою за свої роки. Для прогулянки вона обрала стильний образ, одягнувши вкорочену шкіряну куртку, сірі джинси з високою талією та темно-синю футболку.

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Ансамбль Мосс доповнила чорними балетками, які знову повернулися в моду, і чорною місткою сумкою. Як аксесуари власниця компанії Kate Moss Agency Limited вибрала прості золоті сережки і золоте намисто з кулоном. Вона залишила своє світле волосся розпущеним і відкинула його назад від обличчя, щоб підкреслити бездоганну шкіру.

"Коли я почала піклуватися про себе, все почало змінюватися. Я думаю, що я найщасливіша з усіх, ким я коли-небудь була", — розповіла Кейт журналу ES минулого року. Ще раніше в інтерв'ю Harper's Bazaar модель сказала, що почала значно більше піклуватися про себе, а також займатися його і проводити багато часу на свіжому повітрі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс із донькою відвідала весілля колишнього бойфренда.