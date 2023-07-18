Кейт Мосс з донькою відвідала весілля колишнього бойфренда (фото)
Джефферсон Хек — батько єдиної доньки моделі, 20-річної Ліли.
49-річна британська супермодель Кейт Мосс з донькою відвідала весілля колишнього бойфренда. Знімками з події ділиться британський Vogue у своєму Instagram.
Напередодні 52-річний Джефферсон Хек одружився з 32-річною манекенницею Анною Клівленд у Віндзорі.
Для церемонії Кейт Мосс обрала ніжну сукню фісташкового відтінку із золотими вставками та смарагдову накидку. 20-річна Ліла, яка прийшла на весілля свого батька, продемонструвала жовте максі. До образу вона додала чорні босоніжки та сумочку Chanel.
На церемонії одруження також була присутня акторка Тільда Свінтон.
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52-річний Джефферсон Хек — засновник та креативний директор Dazed Media. Він зустрічався з Кейт Мосс на початку 2000-х. Попри те, що зіркова пара так і не уклала шлюб, від їхнього союзу підростає донька Ліла, яка будує карʼєру в модельній галузі.
Судячи з усього, колишні закохані залишилися в хороших стосунках.
Нагадаємо, Ліла Мосс відвідала Вімблдон зі своїм бойфрендом.
Також Фокус писав про те, що коханого Кейт Мосс помітили в компанії іншої дівчини.