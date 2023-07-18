Кейт Мосс з донькою відвідала весілля колишнього бойфренда (фото)

Джефферсон Хек — батько єдиної доньки моделі, 20-річної Ліли.

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49-річна британська супермодель Кейт Мосс з донькою відвідала весілля колишнього бойфренда. Знімками з події ділиться британський Vogue у своєму Instagram.

Напередодні 52-річний Джефферсон Хек одружився з 32-річною манекенницею Анною Клівленд у Віндзорі.

Для церемонії Кейт Мосс обрала ніжну сукню фісташкового відтінку із золотими вставками та смарагдову накидку. 20-річна Ліла, яка прийшла на весілля свого батька, продемонструвала жовте максі. До образу вона додала чорні босоніжки та сумочку Chanel.

Весілля Джефферсона Хека

На церемонії одруження також була присутня акторка Тільда Свінтон.

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52-річний Джефферсон Хек — засновник та креативний директор Dazed Media. Він зустрічався з Кейт Мосс на початку 2000-х. Попри те, що зіркова пара так і не уклала шлюб, від їхнього союзу підростає донька Ліла, яка будує карʼєру в модельній галузі.

Кейт Мосс Фото: Getty

Судячи з усього, колишні закохані залишилися в хороших стосунках.

Нагадаємо, Ліла Мосс відвідала Вімблдон зі своїм бойфрендом.

Також Фокус писав про те, що коханого Кейт Мосс помітили в компанії іншої дівчини.