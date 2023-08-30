Королева Летиция продемонстрировала идеальный кэжуал-образ (фото)

Монаршая семья Испании отправила старшую дочь на обучение в Уэльс.

Королева Летиция в кэжуал-образе провела свою старшую дочь на военные учения. Об этом сообщается в официальном Х (Twitter) королевской семьи Испании.

Инфанта София покинула свою резиденцию в Мадриде, чтобы 29 августа 2023 года начать специальное обучение в Уэльсе, поскольку она — будущая королева Испании.

На фотографиях, опубликованных Испанским королевским домом, София запечатлена улыбающейся, когда она везла свой чемодан к машине, а ее родители, 50-летняя королева Летиция и 55-летний король Испании Филипп VI, наблюдали за этим.

София была в повседневной одежде: черно-белая клетчатая рубашка, белые кроссовки, брюки цвета хаки и черный укороченный топ.

Король и королева улыбались, позируя со своей дочерью, которая сидела на багажнике автомобиля.

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Королева Летиция надела синий пиджак с белыми брюками и топом оттенка слоновой кости, а также обула спортивные кроссовки. Тогда как король был в светлом пиджаке, синей рубашке, темно-синих брюках и кроссовках.

Королевская семья Испании Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Колледж инфанты Софии расположен в замке Сент-Донат, южный Уэльс.

Напомним, королева и король Испании появились на мероприятии на Майорке.

Также Фокус писал о появлении королевы Летиции в идеальном брючном костюме.