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Стиль жизни

Королева Летиция продемонстрировала идеальный брючный костюм на осень (фото)

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Фото: Getty Images | Королева Летиция

Королевская особа, по-видимому, выбрала ярко-красный наряд, чтобы показать свою поддержку испанской футбольной команде.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала идеальный брючный костюм на осень 2023 года. Об этом пишет Hello.

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50-летняя монаршая особа в стильном и элегантном образе была замечена вместе с дочерью Софией, когда они пришли поболеть испанскую команду в финале чемпионата мира по футболу среди женщин в Сиднее. Одетая так, чтобы произвести впечатление, мать двоих детей, по-видимому, выбрала ярко-красный наряд, чтобы показать свою поддержку команде, которая сражалась против английских львиц.

Королева выглядела великолепно в костюме, который состоял из пары широких брюк с высокой талией и соответствующего двубортного блейзера с черными пуговицами. Она сочетала свой костюм с простым черным топом и оставила распущенными свои темные локоны. Что касается макияжа, Летиция подчеркнула свои скулы бронзером и добавила румяна.

В президентской ложе к королеве Летиции присоединилась ее 16-летняя дочь София, которая выбрала топ в черно-белую полоску и черные брюки. Юная королевская особа дополнила свой наряд ярко-красным шарфом.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция отправила старшую дочь на военные учения.