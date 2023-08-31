Джордж и Амаль Клуни в элегантных образах сходили на свидание в Венеции (фото)

Пара филантропов — завсегдатаи кинофестиваля, однако не посещали его после рождения 6-летних близнецов Александра и Эллы.

62-летний американский актер Джордж Клуни и его супруга, юрист по правам человека Амаль Клуни, сходили на ужин в Венеции, Италия. Об этом пишет PageSix.

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45-летняя Амаль выглядела элегантно в изумрудно-зеленом платье с шелковыми деталями на лифе и разрезом, демонстрирующим ее подтянутые ноги. Она дополнила образ босоножками на каблуке, серебряными серьгами и маленьким клатчем, который держала в руках, а ее волосы были слегка волнистыми и распущенными.

Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" надел темно-синий костюм и рубашку в тон.

Стильный дуэт прибыл в Венецию во вторник в отель Cipriani на 80-й Венецианский международный кинофестиваль, где будет показан фильм "Мальчики в лодке" режиссера Джорджа Клуни. Накануне их видели на прогулке в стильных образах — Амаль продемонстрировала свое чувство стиля в мини-платье с принтом, а Джордж был в темно-синем топе-поло и бледно-голубых брюках в тонкую полоску.

Также Фокус писал о 5 лучших образах 80-го Венецианского кинофестиваля.