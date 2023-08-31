Топ-4 способа разгладить складки вокруг рта и избавиться от морщин смеха

Хотя тонкие морщинки в уголках рта обычно называют морщинами смеха, в борьбе с нежелательными морщинами нет ничего смешного.

Иногда может возникнуть ощущение, что они есть только у вас, но появление морщинок от смеха на самом деле является очень распространенной проблемой. Они часто выглядят как вертикальные линии, идущие по бокам носа и огибающие рот (отсюда и название "морщины смеха"), а иногда и тянущиеся к подбородку. Узнайте о том, как избавиться от морщин от смеха, по мнению профессионалов, а также о том, что вызывает их появление. Об этом пишет Harpers Bazaar

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Пластический хирург Дэвид Шафер, говорит, что на самом деле существует два типа морщин смеха: носогубные складки и заломы. Залом — это линия, которую вы видите между верхней губой и щекой, а носогубная складка — это ткань, нависающая над складкой. Оба типа могут развиваться с течением времени из-за факторов старения и образа жизни.

"Если вы заглянете в свой школьный альбом, то увидите, что, вероятно, у половины людей есть носогубные складки, так что это не обязательно признак старения", — говорит Шафер. "У людей появляются более глубокие складки с возрастом, увеличением веса, а также при рецессии зубного ряда или проблемах с зубами. Зубы больше не поддерживают вышележащие ткани, из-за чего складка становится глубже".

Как от них избавиться?

Фото: Getty Images

По мнению профессионалов, наиболее эффективным средством лечения тонких линий является использование дермальных наполнителей, которые разглаживают кожу и улучшают ее контур, но в конечном итоге это зависит от типа складок на лице. Существуют динамические морщины (те, которые становятся заметны при движении лица) и статические морщины (тонкие морщины, которые вы все равно видите, даже когда ваше лицо не двигается). "Мы хотим предотвратить появление статических морщин, потому что со временем их становится труднее лечить", — объясняет дерматолог Синди Юн-Сун Бэ. "Они довольно распространены, поскольку мы постоянно задействуем мышцы вокруг глаз и губ, когда моргаем и улыбаемся".

Дерматолог Морган Рабах часто рекомендует своим клиентам филлеры, а не ботокс, поскольку результаты по увеличению объема морщин проявляются практически мгновенно. "Филлеры состоят из гиалуроновой кислоты — природной молекулы сахара, находящейся под кожей", — говорит она. "В отличие от ботокса, действие которого занимает примерно неделю, улучшение от филлеров заметно сразу".

Независимо от того, какой инъекционный метод вы выберете, Шафер также рекомендует найти сертифицированного эксперта, который разбирается в нюансах анатомии лица. "Если в морщину вложено слишком много филлера, вы можете быть очень гладкими, но вы также можете выглядеть отечными — это может выглядеть странно вокруг рта", — говорит он.

Можно ли минимизировать появление морщин?

В то время как наполнители и другие инъекционные препараты упрощают борьбу с морщинами от смеха, существуют и другие методы уменьшения морщин, которые вы можете применять дома без помощи профессионала.

Выбирайте правильные средства

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Ищите продукты с ключевыми ингредиентами, такими как ретинол или витамин С, которые стимулируют выработку коллагена, что помогает с течением времени минимизировать появление морщин. Бэ добавляет, что ретиноиды также могут уменьшить или предотвратить морщины от смеха, которые могут появиться возле глаз.

Регулярно отшелушивайте

Поскольку нежное отшелушивание может существенно улучшить общую гладкость вашей кожи, Бэ рекомендует регулярно использовать очищающие средства с физическими или химическими отшелушивающими компонентами или продуктами с альфа-гидроксикислотами для местного применения.

Попробуйте массаж лица

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Косметолог Иоланда Мата рекомендует тренировать мышцы лица дома с помощью ежедневного массажа руками или инструментом – роллером, скребком. "Чтобы приподнять лицо, всегда нужно массировать кожу вверх, а не вниз", — говорит она. "Техника, которую я люблю использовать вокруг рта и челюсти, — это сжимать кулаки обеими руками, помещать их по углам каждой стороны рта, а затем скользить ими вверх с умеренным давлением вдоль скул, пока не доберетесь до висков". Мата отмечает, что, хотя массаж лица может быть полезен для выравнивания тона кожи и поддержания подтянутости мышц, не следует ожидать, что он полностью уберет морщины.

Внесите небольшие изменения в образ жизни

Постоянная практика хороших привычек, таких как достаточный отдых, умеренное употребление алкоголя и поддержание гидратации, необходима для того, чтобы кожа выглядела и чувствовала себя максимально здоровой. Как и большинство экспертов по коже, Бэ подчеркивает важность ежедневного использования солнцезащитного крема для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей. "Ежедневный солнцезащитный крем может помочь сохранить естественный коллаген и предотвратить ухудшение морщин", — добавляет она.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту