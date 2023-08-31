Натали Портман после слухов о разводе снялась в эффектной фотосессии

Звезда "Леона" появилась на обложке нового номера французского Vanity Fair

К 10-летию Vanity Fair France Натали Портман устроила юбилейную фотосессию с тортами, конфетти и в праздничных нарядах. Это первая фотосессия актрисы для глянца, после того, как появились слухи о ее разводе с мужем. В интервью Vanity Fair Натали не упоминала эту тему.

Снимала Натали Портман одна из самых известных портретисток современности, фотограф Эллен фон Унверт.

Съемки проходили в номере-люкс парижского отеля "Бристоль".

Во время Каннского кинофестиваля Натали Портман призналась журналистам, что стала актрисой, потому что ей всегда нравилась идея прожить тысячу жизней.

Между красными дорожками и вечеринками она тогда нашла время, чтобы сняться проекта Dior, амбассадором бренда она является с 2010 года, и с тех пор, как она стала его воплощением, продажи Miss Dior достигли новых высот.

В Париже она бывает очень часто, любит выгуливать собак в парках и посещать музей Родена, ее любимое место в французской столице.

Когда она вышла замуж за французского хореографа Бенджамина Мильпье в 2012 году, Париж стал для Портман вторым домом.

Впрочем, теперь ее брак оказался под угрозой. Таблоиды пишут, что супруг был ей неверен.

"Умные люди знают, что правду не читают в таблоидах", — заявил Мильпье журналистам. Натали Портман придерживается одного и того же принципа: молчание и профессионализм. Она восстановила контроль над своей историей, появившись на трибунах Ролан Гаррос. И она не говорит на эту тему.

Натали Портман для Vanity Fair

Натали выросла в семье эмигрантов из Израиля. Портман родилась в 1981 году в Иерусалиме, а в возрасте 3 лет переехала с родителями в США. Отец — врач, репродуктолог; мать все свое время посвятила воспитанию единственной дочери. Они жили на Лонг-Айленде, в тихом пригороде.

А Натали восхищалась кумирами того времени: Джулией Робертс и Патриком Суэйзи.

Ее карьера в шоу-бизнесе началась, когда в пиццерии ее заметил сотрудник косметической компании Revlon. Пораженный фотогеничностью девочки, он предложил ей сняться в рекламной кампании, но Натали отказалась, воспользовавшись этим шансом найти агента и пройти свой первый кастинг в кино.

Она дебютировала в культовом фильме "Леон" Люка Бессона, сыграв спутницу наемного убийцы по имени Матильда.

Натали Портман удалось обойти сотни претенденток и сыграть вместе с Жаном Рено и Гэри Олдманом.

"Все относились ко мне как к ребенку и заботились обо мне. Каждый день у меня был день рождения", — вспоминает Натали.

Актриса начала работать в 12 лет, но тогда не было такого развития соцсетей, так что ее жизнь протекала достаточно спокойно.

Так что ее роман с Бенджамином Мильпье, который завязался после съемок в "Черном лебеде", все-таки стал достоянием общественности.

Но в интервью она умудряется обходить все скользкие темы и просто упоминает о своем книжном клубе, который она открыла в своем аккаунте в Instagram @natsbookclub. Сейчас она очень им увлечена.

Напомним, после слухов о разводе, Натали Портман и ее супруг вместе сходили на финал Чемпионата мира по футболу среди женщин в воскресенье, 20 августа 2023 года. Пару заметили на трибунах Stadium Australia в Сиднее с их 12-летним сыном Алефом.